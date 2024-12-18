Бій Усик Ф'юрі — Британець розповів, чому не спілкувався з дружиною перед боєм

Британський боксер Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Цієї суботи у Саудівській Аравії відбудеться друга частина епічного боксерського протистояння між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. Напередодні бою Усик — Ф'юрі боксери поділилися деталями своєї підготовки.

Тайсон Ф'юрі в інтерв'ю TNT Sports зізнався, що задля кращої концентрації на поєдинку був вимушений відмовитися від найдорожчого.

Читайте також:

При цьому відмовитися на дуже довгий час.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

Що розповів Ф'юрі

Британський важковаговик зізнався, що дуже довго не спілкувався зі своєю дружиною Періс.

"Я не розмовляв з Періс три місяці. Жодного слова. Не говорив ні з ким, нікому не телефонував. Я був далеко від усіх", — зазначив він.

За словами Ф'юрі, таке рішення було ухвалено, щоб підготуватись та показати все, що він може.

"Я не хочу постійно перемикатися — на режим звіра, режим батька, режим дружини тощо", — додав він.

Ф'юрі резюмував, що саме тому ні з ким не розмовляв телефоном та ні з ким не бачився. Він був у тренувальному таборі весь час.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе пряму текстову трансляцію бою Усик — Ф'юрі.

Легендарний американський боксер Майк Тайсон озвучив свій прогноз на бій Усик — Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі розповів про можливий бій з Ентоні Джошуа.

Олександр Усик зізнався, чи планує повернутися в футбол після бою з Ф'юрі.