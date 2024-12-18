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Ф'юрі зізнався, чим пожертвував задля бою з Усиком

18 грудня 2024 14:52
Олексій Паламарчук - Редактор
Бій Усик Ф'юрі — Британець розповів, чому не спілкувався з дружиною перед боєм
Британський боксер Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Олексій Паламарчук - Редактор

Цієї суботи у Саудівській Аравії відбудеться друга частина епічного боксерського протистояння між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. Напередодні бою Усик — Ф'юрі боксери поділилися деталями своєї підготовки. 

Тайсон Ф'юрі в інтерв'ю TNT Sports зізнався, що задля кращої концентрації на поєдинку був вимушений відмовитися від найдорожчого. 

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При цьому відмовитися на дуже довгий час.

Тайсон Фьюри
Британський боксер Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

Що розповів Ф'юрі

Британський важковаговик зізнався, що дуже довго не спілкувався зі своєю дружиною Періс. 

"Я не розмовляв з Періс три місяці. Жодного слова. Не говорив ні з ким, нікому не телефонував. Я був далеко від усіх", — зазначив він. 

За словами Ф'юрі, таке рішення було ухвалено, щоб підготуватись та показати все, що він може. 

"Я не хочу постійно перемикатися — на режим звіра, режим батька, режим дружини тощо", — додав він. 

Ф'юрі резюмував, що саме тому ні з ким не розмовляв телефоном та ні з ким не бачився. Він був у тренувальному таборі весь час. 

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