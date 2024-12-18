Бій Усик Ф'юрі — Британець розповів, чому не спілкувався з дружиною перед боєм

Ф'юрі зізнався, чим пожертвував задля бою з Усиком
Цієї суботи у Саудівській Аравії відбудеться друга частина епічного боксерського протистояння між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. Напередодні бою Усик — Ф'юрі боксери поділилися деталями своєї підготовки.
Тайсон Ф'юрі в інтерв'ю TNT Sports зізнався, що задля кращої концентрації на поєдинку був вимушений відмовитися від найдорожчого.
При цьому відмовитися на дуже довгий час.
Що розповів Ф'юрі
Британський важковаговик зізнався, що дуже довго не спілкувався зі своєю дружиною Періс.
"Я не розмовляв з Періс три місяці. Жодного слова. Не говорив ні з ким, нікому не телефонував. Я був далеко від усіх", — зазначив він.
За словами Ф'юрі, таке рішення було ухвалено, щоб підготуватись та показати все, що він може.
"Я не хочу постійно перемикатися — на режим звіра, режим батька, режим дружини тощо", — додав він.
Ф'юрі резюмував, що саме тому ні з ким не розмовляв телефоном та ні з ким не бачився. Він був у тренувальному таборі весь час.
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