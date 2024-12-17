Усик вперше розповів про плани після бою та зізнався, чи повернеться у футбол

Український боксер Олександр Усик. Фото: Reuters

Український спортсмен Олександр Усик готується до реваншу проти британця Тайсона Фʼюрі, який відбудеться вже 21 грудня. Боксер відверто зізнався про плани на майбутнє.

Про це йдеться у виданнях Sky sport та The Stomping Ground.

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Усик розповів про плани

Олександр зізнався, що після бою Усик-Фʼюрі планує повернутись у важку вагу. Він переконаний, що знову виграє бій проти британця. На запитання журналіста про те, чи може він стати "абсолютом у крузервейті, абсолютом у надважкій вазі та знову абсолютом у крузервейті" він відповів, що має це на меті.

"Я знову виграю другий бій. Я знову спробую себе у важкій вазі", — каже Усик.

"Cruiserweight AGAIN" 👀



Oleksandr Usyk discusses returning back to Cruiserweight in the future 💪#UsykFury2 x #RiyadhSeason pic.twitter.com/fY2P4wNiHj — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 16, 2024

Чи повернеться Усик у футбол

Бій Усик-Фʼюрі відбудеться 21 грудня — у першій зустрічі українець здолав британця роздільним рішенням суддів. Усик відверто зізнався, що має намір повернутись у футбол, але лише під час перерви у боксі.

"Я буду продовжувати боксувати. Я буду продовжувати тренуватися. Можливо, відпочину 3-4 місяці. Хочу пограти за свою команду "Полісся". Потім повернуся в боксерський зал", — каже він.

Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Фʼюрі. Фото: instagram.com/usykaa

Дивитись бій Усик-Фʼюрі можна буде онлайн вже 21 грудня.

Нагадаємо, головний бій року між Усиком та Фʼюрі пройде у Ер-Ріяді у Саудівській Аравії вже в суботу.

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