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Усик вперше зізнався, чи повернеться у футбол після бою з Фʼюрі

17 грудня 2024 12:34
Олексій Паламарчук - Редактор
Усик вперше розповів про плани після бою та зізнався, чи повернеться у футбол
Український боксер Олександр Усик. Фото: Reuters
Олексій Паламарчук - Редактор

Український спортсмен Олександр Усик готується до реваншу проти британця Тайсона Фʼюрі, який відбудеться вже 21 грудня. Боксер відверто зізнався про плани на майбутнє. 

Про це йдеться у виданнях Sky sport та The Stomping Ground.

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Усик розповів про плани

Олександр зізнався, що після бою Усик-Фʼюрі планує повернутись у важку вагу. Він переконаний, що знову виграє бій проти британця. На запитання журналіста про те, чи може він стати "абсолютом у крузервейті, абсолютом у надважкій вазі та знову абсолютом у крузервейті" він відповів, що має це на меті. 

"Я знову виграю другий бій. Я знову спробую себе у важкій вазі", — каже Усик. 

Чи повернеться Усик у футбол

Бій Усик-Фʼюрі відбудеться 21 грудня — у першій зустрічі українець здолав британця роздільним рішенням суддів. Усик відверто зізнався, що має намір повернутись у футбол, але лише під час перерви у боксі. 

"Я буду продовжувати боксувати. Я буду продовжувати тренуватися. Можливо, відпочину 3-4 місяці. Хочу пограти за свою команду "Полісся". Потім повернуся в боксерський зал", — каже він. 

Олександр Усик
Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Фʼюрі. Фото: instagram.com/usykaa

Дивитись бій Усик-Фʼюрі можна буде онлайн вже 21 грудня. 

Нагадаємо, головний бій року між Усиком та Фʼюрі пройде у Ер-Ріяді у Саудівській Аравії вже в суботу.  

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Усик та Фʼюрі поговорили у відеочаті напередодні важливого бою — деталі розмови. 

футбол Олександр Усик бокс Бій Усик — Ф'юрі Полісся

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