Усик впервые рассказал о планах после боя и признался, вернется ли в футбол

Усик впервые признался, вернется ли в футбол после боя с Фьюри
Украинский спортсмен Александр Усик готовится к реваншу против британца Тайсона Фьюри, который состоится уже 21 декабря. Боксер откровенно признался о планах на будущее.
Об этом говорится в изданиях Sky sport и The Stomping Ground.
Усик рассказал о планах
Александр признался, что после боя Усик-Фьюри планирует вернуться в тяжелый вес. Он убежден, что снова выиграет сражение против британца. На вопрос журналиста о том, может ли он стать "абсолютом в крузервейте, абсолютом в сверхтяжелом весе и снова абсолютом в крузервейте" он ответил, что имеет цель.
"Я снова выиграю второй бой. Я снова попробую себя в тяжелом весе", — говорит Усик.
"Cruiserweight AGAIN" 👀— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 16, 2024
Oleksandr Usyk дискуссии возвращение в Cruiserweight в будущем 💪 #UsykFury2 x #RiyadhSeason pic.twitter.com/fY2P4wNiHj
Вернется ли Усик в футбол
Бой Усик-Фьюри состоится 21 декабря — в первой встрече украинец одолел британца раздельным решением судей. Усик откровенно признался, что намерен вернуться в футбол, но только во время перерыва в боксе.
"Я буду продолжать боксировать. Я буду продолжать тренироваться. Возможно, отдохну 3-4 месяца. Хочу поиграть за свою команду "Полесье". Потом вернусь в боксерский зал", — говорит он.
Смотреть бой Усик-Фьюри можно будет онлайн уже 21 декабря.
Напомним, главное сражение между Усиком и Фьюри пройдет в Эр-Рияде в Саудовской Аравии уже в субботу.
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