Усик впервые рассказал о планах после боя и признался, вернется ли в футбол

Украинский боксер Александр Усик. Фото: Reuters

Украинский спортсмен Александр Усик готовится к реваншу против британца Тайсона Фьюри, который состоится уже 21 декабря. Боксер откровенно признался о планах на будущее.

Об этом говорится в изданиях Sky sport и The Stomping Ground.

Читайте также:

Усик рассказал о планах

Александр признался, что после боя Усик-Фьюри планирует вернуться в тяжелый вес. Он убежден, что снова выиграет сражение против британца. На вопрос журналиста о том, может ли он стать "абсолютом в крузервейте, абсолютом в сверхтяжелом весе и снова абсолютом в крузервейте" он ответил, что имеет цель.

"Я снова выиграю второй бой. Я снова попробую себя в тяжелом весе", — говорит Усик.

"Cruiserweight AGAIN" 👀



Oleksandr Usyk дискуссии возвращение в Cruiserweight в будущем 💪 #UsykFury2 x #RiyadhSeason pic.twitter.com/fY2P4wNiHj — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 16, 2024

Вернется ли Усик в футбол

Бой Усик-Фьюри состоится 21 декабря — в первой встрече украинец одолел британца раздельным решением судей. Усик откровенно признался, что намерен вернуться в футбол, но только во время перерыва в боксе.

"Я буду продолжать боксировать. Я буду продолжать тренироваться. Возможно, отдохну 3-4 месяца. Хочу поиграть за свою команду "Полесье". Потом вернусь в боксерский зал", — говорит он.

Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри. Фото: instagram.com/usykaa

Смотреть бой Усик-Фьюри можно будет онлайн уже 21 декабря.

Напомним, главное сражение между Усиком и Фьюри пройдет в Эр-Рияде в Саудовской Аравии уже в субботу.

Нигерийский боксер Майкл Игвегбе после боя против украинца Игоря Цымбалюка пожертвовал свой гонорар для ВСУ.

Украинская триатлетка Юлия Елистратова сделала Александру Усику трогательный подарок.

Усик и Фьюри поговорили в видеочате накануне важного боя — детали разговора.