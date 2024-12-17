Ф’юрі поділився думками про можливий бій із Джошуа

Тайсон Ф’юрі. Фото: Reuters

Колишній чемпіон у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі, який готується до бою проти українця Олександра Усика, пояснив, що думає про можливий бій із ексчемпіоном Ентоні Джошуа. За словами британця, це може бути "чудовий бій".

Про це пише DAZN.

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За словами Тайсона, це може бути красивий бій, проте боксер впевнений що здолав би його на рингу.

"У нас була б домовленість про два бої за фігову купу грошей, якби він переміг. Двері відчинені, двері зачинені. Ось як це працює. Але яке значення має те, що тебе нокаутували двічі, чотири чи п’ять разів, шість чи сім?" — сказав він.

Крім цього, він заявив, що навіть попри можливу поразку Джошуа, це ще "чудовий бій".

"Навіть якщо він виступить проти Дюбуа і знову буде нокаутований — що і станеться, бо у нього не було шансів у тому бою — це не змінить ситуації", – сказав Ф'юрі.

Бій Усик — Фʼюрі відбудеться вже 21 грудня у Саудівській Аравії. Поєдинок можна буде подивитись онлайн.

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