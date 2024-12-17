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Ф’юрі зізнався, що думає про бій із Джошуа

17 грудня 2024 17:32
Олексій Паламарчук - Редактор
Ф’юрі поділився думками про можливий бій із Джошуа
Тайсон Ф’юрі. Фото: Reuters
Олексій Паламарчук - Редактор

Колишній чемпіон у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі, який готується до бою проти українця Олександра Усика, пояснив, що думає про можливий бій із ексчемпіоном Ентоні Джошуа. За словами британця, це може бути "чудовий бій". 

Про це пише DAZN

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За словами Тайсона, це може бути красивий бій, проте боксер впевнений що здолав би його на рингу. 

"У нас була б домовленість про два бої за фігову купу грошей, якби він переміг. Двері відчинені, двері зачинені. Ось як це працює. Але яке значення має те, що тебе нокаутували двічі, чотири чи п’ять разів, шість чи сім?" — сказав він.

Крім цього, він заявив, що навіть попри можливу поразку Джошуа, це ще "чудовий бій". 

"Навіть якщо він виступить проти Дюбуа і знову буде нокаутований — що і станеться, бо у нього не було шансів у тому бою це не змінить ситуації", – сказав Ф'юрі.

Бій Усик — Фʼюрі відбудеться вже 21 грудня у Саудівській Аравії. Поєдинок можна буде подивитись онлайн. 

Надагаємо, Усик та Фʼюрі вже готуються показати фанам найкраще шоу — ТОП-3 найкращих виходи українця на ринг.

Юлія Єлістратова зробила Усику зворушливий подарунок перед боєм проти Фʼюрі. 

Нігерійський боксер Майкл Ігвегбе пожертвував свій гонорар для ЗСУ після бою проти українця Ігоря Цимбалюка. 

бокс Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Бій Усик — Ф'юрі бій

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