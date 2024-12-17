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Фьюри признался, что думает о бое с Джошуа

17 декабря 2024 17:32
Алексей Паламарчук - Редактор
Фьюри поделился мыслями о возможном бое с Джошуа.
Тайсон Фьюри. Фото: Reuters
Алексей Паламарчук - Редактор

Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри, готовящийся к бою против украинца Александра Усика, объяснил, что думает о возможном бое с эксчемпионом Энтони Джошуа. По словам британца, это может быть "великолепное сражение".

Об этом пишет DAZN.

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По словам Тайсона, это может быть красивое сражение, однако боксер уверен, что одолел бы его на ринге.

"У нас была бы договоренность о двух боях за фиговую кучу денег, если бы он победил. Дверь открыта, дверь закрыта. Вот как это работает. Но какое значение имеет то, что тебя нокаутировали дважды, четыре или пять раз, шесть или семь?" — сказал он.

Кроме этого, он заявил, что даже несмотря на возможное поражение Джошуа, это может быть "прекрасный бой".

"Даже если он выступит против Дюбуа и снова будет нокаутирован — что и произойдет, потому что у него не было шансов в том бою это не изменит ситуацию", – сказал Фьюри.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by READY TO FIGHT (@rtfight_com)

Бой Усик — Фьюри состоится уже 21 декабря в Саудовской Аравии. Поединок можно будет посмотреть онлайн.

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бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Бой Усик — Фьюрі бой

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