Бой Усик Фьюри — Британец рассказал, почему не общался с женой перед боем

Фьюри признался, чем пожертвовал ради боя с Усиком
В эту субботу в Саудовской Аравии состоится вторая часть эпического боксерского противостояния между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. В преддверии боя Усик — Фьюри боксеры поделились деталями своей подготовки.
Тайсон Фьюри в интервью TNT Sports признался, что для лучшей концентрации на поединке был вынужден отказаться от самого дорогого.
При этом отказаться на очень долгое время.
Что рассказал Фьюри
Британский тяжеловес признался, что очень долго не общался со своей женой Пэрис.
"Я не разговаривал с Пэрис три месяца. Ни слова. Не говорил ни с кем, никому не звонил. Я был далеко от всех" , — отметил он.
По словам Фьюри, такое решение было принято для того, чтобы подготовиться и показать все, что он может.
"Я не хочу постоянно переключаться — на режим зверя, режим отца, режим жены и т.д", — добавил он.
Фьюри резюмировал, что именно поэтому ни с кем не разговаривал по телефону и ни с кем не виделся. Он был в тренировочном лагере все время.
Напомним, портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую трансляцию боя Усик — Фьюри.
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