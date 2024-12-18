Бой Усик Фьюри — Британец рассказал, почему не общался с женой перед боем

Британский боксер Тайсон Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

В эту субботу в Саудовской Аравии состоится вторая часть эпического боксерского противостояния между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. В преддверии боя Усик — Фьюри боксеры поделились деталями своей подготовки.

Тайсон Фьюри в интервью TNT Sports признался, что для лучшей концентрации на поединке был вынужден отказаться от самого дорогого.

Читайте также:

При этом отказаться на очень долгое время.

Британский боксер Тайсон Фьюри. Фото: Reuters

Что рассказал Фьюри

Британский тяжеловес признался, что очень долго не общался со своей женой Пэрис.

"Я не разговаривал с Пэрис три месяца. Ни слова. Не говорил ни с кем, никому не звонил. Я был далеко от всех" , — отметил он.

По словам Фьюри, такое решение было принято для того, чтобы подготовиться и показать все, что он может.

"Я не хочу постоянно переключаться — на режим зверя, режим отца, режим жены и т.д", — добавил он.

Фьюри резюмировал, что именно поэтому ни с кем не разговаривал по телефону и ни с кем не виделся. Он был в тренировочном лагере все время.

Напомним, портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую трансляцию боя Усик — Фьюри.

Легендарный американский боксер Майк Тайсон озвучил свой прогноз на бой Усик — Фьюри.

Тайсон Фьюри рассказал о возможном бое с Энтони Джошуа.

Александр Усик признался, планирует ли вернуться в футбол после боя с Фьюри.