Усик Ф'юрі — промоутер британця розповів, чи буде третій бій

Український боксер Олександр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Вже в цю суботу, 21 грудня, кожен фанат боксу зможе подивитись бій Усик — Ф'юрі, який стане однією із ключових спортивних подій цього року. При цьому, вже обговорюється можливість третього бою.

Промоутер британця Тайсона Ф'юрі Френк Воррен в коментарі Boxong News "привідкрив завісу" щодо можливого третього бою з Усиком.

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Промоутер Ф'юрі Френк Воррен. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Що сказав Воррен

Френк Воррен зазначив, що пункт про третій бій є в контракті, підписаному боксерами.

"Що б не сталося, це буде так, якщо Тайсон переможе. За умови, що ніхто не піде на пенсію", – сказав він.

Другий бій Усик — Ф'юрі дивитись можна буде вже цієї суботи. Спортсмени вже знаходяться у Саудівській Аравії, де відбудеться поєдинок.

За цей бій українець Олександр Усик заробить 114 мільйонів доларів, Ф'юрі ж отримає лише 76 мільйонів.

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