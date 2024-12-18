Усик Фьюри — промоутер британца рассказал, будет ли третий бой

Промоутер Фьюри признался, будет ли третий бой с Усиком
Уже в эту субботу, 21 декабря, каждый фанат бокса сможет посмотреть бой Усик — Фьюри, который станет одним из ключевых спортивных событий этого года. При этом уже обсуждается возможность третьего боя.
Промоутер британца Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен в комментарии Boxong News "приоткрыл занавес" относительно возможного третьего боя с Усиком.
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Что сказал Уоррен
Фрэнк Уоррен отметил, что пункт о третьем бое есть в контракте, подписанном боксерами.
"Что бы ни случилось, это будет так, если Тайсон победит. При условии, что никто не уйдет на пенсию", — сказал он.
Второй бой Усик — Фьюри смотреть можно будет уже в эту субботу. Спортсмены уже находятся в Саудовской Аравии, где состоится поединок.
За этот бой украинец Александр Усик заработает 114 миллионов долларов, Фьюри же получит всего 76 миллионов.
Напомним, портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую трансляцию боя Усик — Фьюри.
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