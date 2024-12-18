Усик Фьюри — промоутер британца рассказал, будет ли третий бой

Украинский боксер Александр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Уже в эту субботу, 21 декабря, каждый фанат бокса сможет посмотреть бой Усик — Фьюри, который станет одним из ключевых спортивных событий этого года. При этом уже обсуждается возможность третьего боя.

Промоутер британца Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен в комментарии Boxong News "приоткрыл занавес" относительно возможного третьего боя с Усиком.

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Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Что сказал Уоррен

Фрэнк Уоррен отметил, что пункт о третьем бое есть в контракте, подписанном боксерами.

"Что бы ни случилось, это будет так, если Тайсон победит. При условии, что никто не уйдет на пенсию", — сказал он.

Второй бой Усик — Фьюри смотреть можно будет уже в эту субботу. Спортсмены уже находятся в Саудовской Аравии, где состоится поединок.

За этот бой украинец Александр Усик заработает 114 миллионов долларов, Фьюри же получит всего 76 миллионов.

Напомним, портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую трансляцию боя Усик — Фьюри.

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