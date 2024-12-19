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Усик и Фьюри провели рекордную по длительности битву взглядов

19 декабря 2024 22:05
Алексей Паламарчук - Редактор
Когда бой Усика: Александр и Фьюри совершили историческое событие
Александр Усик — Тайсон Фьюри. Фото: Reuters
Алексей Паламарчук - Редактор

В Эр-Рияде состоялась финальная пресс-конференция перед боем Усик-Фьюри. Самым большой интерес в этом поединке вызвала битва взглядов.

Продлился стердаун почти 10 минут, сообщил портал Новини.LIVE.

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Самая продолжительная битва взглядов показала, что боксеры не собираются уступать друг другу.

Сначала Тайсон стоял молча. Затем он понял, что украинец также серьезно настроен и не сойдет на половине пути. "Цыганский Король" попытался словесно вывести украинца из психологического равновесия.

Получилась ли у Фьюри психологическая атака? Нет, поскольку Усик лучше выучил английский язык и достойно отвечал своему оппоненту. Перед первым боем у него также это не получилось сделать.

Тайсон Фьюри
Александр Усик — Тайсон Фьюри. Фото: Reuters

Реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. Украинец подходит у бою с титулами WBC, WBO, WBA, IBO, The Ring, а у Тайсона на кону его наследие.

Напомним, портал Новини.LIVE проведет текстовую онлайн трансляцию боя Усик — Фьюри.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен сообщил, состоится ли третий бой Усика и Фьюри.  

Перед поединком Тайсон Фьюри рассказал, что три месяца подготовки не общался со своей женой. 

Ранее сообщили, кто будет судить бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Выбор странный, так как рефери ранее не работал на боях такого уровня.

Александр Усик бокс Тайсон Фьюри профессиональный бокс украинские боксеры Усик — Фьюри 2

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