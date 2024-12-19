Когда бой Усика: Александр и Фьюри совершили историческое событие

Усик и Фьюри провели рекордную по длительности битву взглядов
В Эр-Рияде состоялась финальная пресс-конференция перед боем Усик-Фьюри. Самым большой интерес в этом поединке вызвала битва взглядов.
Продлился стердаун почти 10 минут, сообщил портал Новини.LIVE.
Усик и Фьюри сдаваться не собираются
Самая продолжительная битва взглядов показала, что боксеры не собираются уступать друг другу.
Сначала Тайсон стоял молча. Затем он понял, что украинец также серьезно настроен и не сойдет на половине пути. "Цыганский Король" попытался словесно вывести украинца из психологического равновесия.
Получилась ли у Фьюри психологическая атака? Нет, поскольку Усик лучше выучил английский язык и достойно отвечал своему оппоненту. Перед первым боем у него также это не получилось сделать.
Реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. Украинец подходит у бою с титулами WBC, WBO, WBA, IBO, The Ring, а у Тайсона на кону его наследие.
Напомним, портал Новини.LIVE проведет текстовую онлайн трансляцию боя Усик — Фьюри.
Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен сообщил, состоится ли третий бой Усика и Фьюри.
Перед поединком Тайсон Фьюри рассказал, что три месяца подготовки не общался со своей женой.
Ранее сообщили, кто будет судить бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Выбор странный, так как рефери ранее не работал на боях такого уровня.
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