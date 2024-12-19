Усик Фьюри — названы имена рефери и судей поединка

Украинский боксер Александр Усик во время открытой тренировки. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Второй бой Усик — Фьюри смотреть можно будет уже в эту субботу. Уже известны имена рефери и судей, которые определят победителя в этом бою.

Рефери поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри станет представитель Пуэрто-Рико Роберто Рамирес-младший, сообщает Boxing Scene.

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Британский боксер Тайсон Фьюри. Фото: instagram.com/tysonfury

Кто еще будет судить бой Усик — Фьюри

Судьями боя станут еще один представитель Пуэрто-Рико Херардо Мартинес, а также американцы Пэт Морли (Чикаго) и Фернандо Барбоза (Майами).

Что касается Рамиреса-младшего, он впервые будет судить бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе.

Самым известным его боем до этого был поединок между Деонтеем Уайлдером и Маликом Скоттом.

Реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В первом поединке Усик победил раздельным решением судей.

Напомним, портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую трансляцию боя Усик — Фьюри.

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен признался, может ли состояться третий бой между Усиком и Фьюри.

Тайсон Фьюри рассказал, как долго не общался с женой перед боем с Усиком.

Бой Усика и Фьюри впервые в истории будет судить искусственный интеллект.