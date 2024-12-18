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ШІ вирішить долю реваншу Усика та Ф'юрі

18 грудня 2024 13:29
Олексій Паламарчук - Редактор
Штучний інтелект на реванші Усика та Ф'юрі — як ШІ вплине на бій за титул
Олександр Усик перед боєм з Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Олексій Паламарчук - Редактор

До чемпіонського бою між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі залишились лічені дні. І вже можна з впевненістю стверджувати, що це буде історичний поєдинок. 

Саме під час бою Усика та Ф'юрі вперше в історії професійного боксу буде використано штучний інтелект, повідомив у себе на сторінці в мережі X організатор поєдинку Туркі Аль-Шейх. 

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За його словами, цей крок дасть важливі переваги. 

ШІ під час бою Усик — Ф'юрі

За словами Туркі, вперше в історії за боєм буде стежити суддя зі штучним інтелектом, "без упередженості та людських помилок"

Водночас організатор бою зазначив, що "цей новаторський експеримент не вплине на офіційні результати"

Імена тих, хто судитиме реванш Усика та Ф'юрі, поки що невідомі. 

Нагадаємо, вже відомо, де і коли дивитись другу частину протистояння Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. 

Легендарний Майк Тайсон озвучив свій прогноз перед боєм Усика та Ф'юрі. 

Тайсон Ф'юрі зізнався, що думає про бій з іншим британцем, Ентоні Джошуа.

Олександр Усик зізнався, чи планує повернутися в футбол після бою з Тайсоном Ф'юрі.  

Олександр Усик штучний інтелект бокс Тайсон Ф'юрі Усик — Ф'юрі 2

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