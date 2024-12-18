Штучний інтелект на реванші Усика та Ф'юрі — як ШІ вплине на бій за титул

Олександр Усик перед боєм з Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

До чемпіонського бою між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі залишились лічені дні. І вже можна з впевненістю стверджувати, що це буде історичний поєдинок.

Саме під час бою Усика та Ф'юрі вперше в історії професійного боксу буде використано штучний інтелект, повідомив у себе на сторінці в мережі X організатор поєдинку Туркі Аль-Шейх.

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За його словами, цей крок дасть важливі переваги.

For the first time ever, an AI-powered judge will monitor the fight 🤖 Free from bias and human error brought to you by The Ring. This groundbreaking experiment, which won’t impact the official results, debuts during the biggest fight of the century, #Usyk2Fury, on December 21 🥊… pic.twitter.com/RdslVlBLRC — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 17, 2024

ШІ під час бою Усик — Ф'юрі

За словами Туркі, вперше в історії за боєм буде стежити суддя зі штучним інтелектом, "без упередженості та людських помилок".

Водночас організатор бою зазначив, що "цей новаторський експеримент не вплине на офіційні результати".

Імена тих, хто судитиме реванш Усика та Ф'юрі, поки що невідомі.

Нагадаємо, вже відомо, де і коли дивитись другу частину протистояння Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.

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