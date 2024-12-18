Искусственный интеллект на реванше Усика и Фьюри — как ИИ повлияет на бой за титул

Александр Усик перед боем с Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

До чемпионского боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри остались считанные дни. И уже можно с уверенностью утверждать, что это будет исторический поединок.

Именно во время боя Усика и Фьюри впервые в истории профессионального бокса будет использован искусственный интеллект, сообщил у себя на странице в сети X организатор поединка Турки Аль-Шейх.

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По его словам, этот шаг даст важные преимущества.

Для первого времени до того, как AI-powered judge will monitor fight 🤖 Free from bias and human error brought to you by The Ring. Это колоссальный experiment, который не impact official results, debuts при битве борьбе с центром, #Usyk2Fury , на Декабрь 21 🥊… pic.twitter.com/RdslVlBLRC — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 17, 2024

ИИ во время боя Усик — Фьюри

По словам Турки, впервые в истории за боем будет следить судья с искусственным интеллектом, "без предвзятости и человеческих ошибок".

В то же время организатор боя отметил, что "этот новаторский эксперимент не повлияет на официальные результаты".

Имена тех, кто будет судить реванш Усика и Фьюри, пока неизвестны.

Напомним, уже известно, где и когда смотреть вторую часть противостояния Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Легендарный Майк Тайсон озвучил свой прогноз перед боем Усика и Фьюри.

Тайсон Фьюри признался, что думает о бое с другим британцем, Энтони Джошуа.

Александр Усик признался, планирует ли вернуться в футбол после боя с Тайсоном Фьюри.