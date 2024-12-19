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Стало відомо, хто судитиме бій Усика та Ф'юрі

19 грудня 2024 12:41
Олексій Паламарчук - Редактор
Усик Ф'юрі — названі імена рефері та суддів поєдинку
Український боксер Олександр Усик під час відкритого тренування. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Олексій Паламарчук - Редактор

Другий бій Усик — Ф'юрі дивитись можна буде вже цієї суботи. Вже відомі імена рефері та суддів, які будуть визначати переможця у цьому бою.

Рефері поєдинку між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі стане представник Пуерто-Рико Роберто Рамірес-молодший, повідомляє Boxing Scene.

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Це не єдиний представник Пуерто-Рико у суддівській бригаді. 

Тайсон Фьюри
Британський боксер Тайсон Ф'юрі. Фото: instagram.com/tysonfury

Хто ще судитиме бій Усик — Ф'юрі

Суддями бою стануть ще один представник Пуерто-Рико Херардо Мартінес, а також американці Пет Морлі (Чикаго) та Фернандо Барбоза (Маямі). 

Що стосується Раміреса-молодшого, він вперше судитиме бій за титул чемпіона світу у надважкій вазі. 

Найвідомішим його боєм до цього був поєдинок між Деонтеєм Вайлдером та Маліком Скоттом.

Реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі пройде 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. У першому поєдинку Усик переміг роздільним рішенням суддів.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе пряму текстову трансляцію бою Усик — Ф'юрі. 

Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен зізнався, чи може відбутися третій бій між Усиком та Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі розповів, як довго не спілкувався з дружиною перед боєм з Усиком. 

Бій Усика та Ф'юрі вперше в історії судитиме штучний інтелект.

спорт Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі Усик — Ф'юрі 2

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