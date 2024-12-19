Усик Ф'юрі — названі імена рефері та суддів поєдинку

Стало відомо, хто судитиме бій Усика та Ф'юрі
Другий бій Усик — Ф'юрі дивитись можна буде вже цієї суботи. Вже відомі імена рефері та суддів, які будуть визначати переможця у цьому бою.
Рефері поєдинку між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі стане представник Пуерто-Рико Роберто Рамірес-молодший, повідомляє Boxing Scene.
Це не єдиний представник Пуерто-Рико у суддівській бригаді.
Хто ще судитиме бій Усик — Ф'юрі
Суддями бою стануть ще один представник Пуерто-Рико Херардо Мартінес, а також американці Пет Морлі (Чикаго) та Фернандо Барбоза (Маямі).
Що стосується Раміреса-молодшого, він вперше судитиме бій за титул чемпіона світу у надважкій вазі.
Найвідомішим його боєм до цього був поєдинок між Деонтеєм Вайлдером та Маліком Скоттом.
Реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі пройде 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. У першому поєдинку Усик переміг роздільним рішенням суддів.
Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе пряму текстову трансляцію бою Усик — Ф'юрі.
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