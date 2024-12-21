Усик — Фʼюрі — боксери провели церемонію зважування

Олександр Усик та Тайсон Фʼюрі. Фото: Reuters

Напередодні бою Усик Фʼюрі боксери провели традиційну церемонію зважування. Українець та британець зустрілись в аравійському Ер-Ріяді.

Про це повідомляє DAZNBoxing.

Читайте також:

Результати зважування перед боєм

Бій Усик — Фʼюрі 2 відбудеться сьогодні на Kingdom Arena. Боксери змагатимуться за три основні чемпіонські пояси — за версіями WBA, WBO та WBC.

За результатами зважування актуальна вага Олександра Усика перед боєм — 102,5 кг (з минулого бою українець набрав один кілограм). Своєю чергою вага Тайсона Фʼюрі перед боєм становить 127,4 кг (вага британця перед попереднім боєм — 118,8 кг).

Варто зазначити, що на церемонію зважування Усик вийшов з прапором із закликом звільнити полонених з "Азовсталі".

Олександр Усик на церемонії зважування. Фото: instagram.com/usykaa

Дивитись бій Усик — Фʼюрі можна буде онлайн 21 грудня. Відомо, що у першому поєдинку у травні 2024 року перемогу здобув Олександр Усик розділеним рішенням суддів.

Нагадаємо, дивитись бій Усик — Фюрі можна буде на стрімінгових сервісах.

Напередодні бою проти британця Фʼюрі Усик поговорив з захисниками Азовсталі.

Портал Новини.LIVE пропонує ознайомитись з добіркою найбільш важливих боїв Олександра Усика.

Олександр Усик та Тайсон Фʼюрі провели битву поглядів, яка стала рекордною за тривалістю.