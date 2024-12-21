Усик — Фʼюрі — боксери провели церемонію зважування

Усик — Фʼюрі — як пройшла церемонія зважування боксерів
Напередодні бою Усик Фʼюрі боксери провели традиційну церемонію зважування. Українець та британець зустрілись в аравійському Ер-Ріяді.
Про це повідомляє DAZNBoxing.
Результати зважування перед боєм
Бій Усик — Фʼюрі 2 відбудеться сьогодні на Kingdom Arena. Боксери змагатимуться за три основні чемпіонські пояси — за версіями WBA, WBO та WBC.
За результатами зважування актуальна вага Олександра Усика перед боєм — 102,5 кг (з минулого бою українець набрав один кілограм). Своєю чергою вага Тайсона Фʼюрі перед боєм становить 127,4 кг (вага британця перед попереднім боєм — 118,8 кг).
Варто зазначити, що на церемонію зважування Усик вийшов з прапором із закликом звільнити полонених з "Азовсталі".
Дивитись бій Усик — Фʼюрі можна буде онлайн 21 грудня. Відомо, що у першому поєдинку у травні 2024 року перемогу здобув Олександр Усик розділеним рішенням суддів.
Нагадаємо, дивитись бій Усик — Фюрі можна буде на стрімінгових сервісах.
Напередодні бою проти британця Фʼюрі Усик поговорив з захисниками Азовсталі.
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