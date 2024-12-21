Бокс онлайн Усик Фьюрі 2 — як в Україні подивитися бій реванш

Усик та Ф'юрі під час Битви поглядів. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Саудівська Аравія готується прийняти реванш Усик — Ф'юрі. Дивитись бокс у прямому ефірі можна буде і в Україні. Переможець протистояння в Ер-Ріяді отримає три чемпіонські пояси.

Пряма текстова трансляція боксу за участю Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі буде доступна на порталі Новини.LIVE.

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У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді пройде "Вечір боксу". Онлайн реваншу Усик — Ф'юрі можна буде переглянути в прямому ефірі. Класика боксу приверне до екранів сотні мільйонів уболівальників у всьому світі.

Де і коли дивитися бій Усик — Ф'юрі

Другий поєдинок чемпіона світу із британським суперником може стати останнім у кар'єрі українського спортсмена. Він ще не підтвердив чутки про завершення кар'єри чи повернення до крузервейту, проте чутки про це циркулюють уже кілька місяців.

Усик впевнено переміг Ф'юрі у першому бою, який відбувся у травні 2024 року, Олександр переміг роздільним рішенням суддів. Реванш Усик Ф'юрі 2 оцінюватиме навіть штучний інтелект. Онлайн пряма трансляція боксу пройде на Megogo за наявності підписок "Оптимальна", "Спорт" або "Максимальна".

Ф'юрі проводить психологічну атаку проти Усика. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

В андеркарді бою Усик-Ф'юрі відбудеться кілька цікавих боксерських поєдинків. Сергій Богачук та Ізраїл Мадримов зустрінеться на рингу у першій напівсередній вазі. Даніель Лапін, який допомагав Олександру Усику готується до бою, битиметься з Діланом Коліном за пояси IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі. Чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький боксуватиме з мексиканцем Едгаром Раміресом.

Нагадаємо, "Битва поглядів" Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі стала рекордною за кількістю часу, яку суперники витратили на цей елемент шоу.

Усик і Ф'юрі мають сильні й слабкі сторони, які можуть вплинути на результат протистояння — розбираємо шанси боксерів.

Згадуємо чотири поєдинки за участю Олександра Усика, які зробили його зіркою боксу.