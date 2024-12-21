Даніель Лапін здобув перемогу на шоу Усик-Ф’юрі 2 в Ер-Ріяді

Даніель Лапін — Ділан Колін. Фото: скриншот

В Ер-Ріяді на ринг вийшов напівважковаговик Даніель Лапін. Українець бився на шоу Усик-Ф’юрі 2.

Суперником Лапіна став раніше непереможений француз Ділан Колін, повідомив портал Новини.LIVE.

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Даніель Лапін — Ділан Колін. Фото: скриншот

Лапін продовжує йти до титульного бою

Лапін потужно почав бій. Поки суперник хотів зблизитись, то двічі пропустив точно в голову від українця. У спокійній манері Даніель перебив опонента.

У Лапіна велика перевага у габаритах й тому він не поспішав вперед. Даніель на контратаках зустрічав опонента та дуже втомлював. До того ж постійні джеби морально знищували француза.

Четвертий раунд був цікавий, оскільки Колін підняв темп на початку, а в кінці сил забракло. Тому француз пропустив дуже потужні влучання в голову.

У шостому раунді сталося перше падіння. При цьому Колін впав через слизьку підлогу. Після цього на рингу продовжилась ситуація, коли активність суперника впливала на успішність атак Лапіна. Чим активніше Ділан йшов з ударами, то ще більше пропускав.

В останні чотири раунди Лапін боксував як й у попередні. З одного боку, це було нудно, але українець не дав Жодного шансу супернику.

За підсумками бою всі судді віддали перемогу Лапіну: 100-90, 99-91, 99-91.

Нагадаємо, пряму текстову онлайн-трансляцію Усик-Ф'юрі 2 проведе портал Новини.LIVE.

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