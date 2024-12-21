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Кличко оцінив, чи є в Усика шанси на перемогу у бою проти Фʼюрі

21 грудня 2024 16:43
Олексій Паламарчук - Редактор
Бій Усик Фʼюрі — Кличко пояснив, чи може українець перемогти
Олександр Усик. Фото: Reuters
Олексій Паламарчук - Редактор

Вже сьогодні відбудеться довгоочікуваний бій Усик Фʼюрі. Колишній об'єднаний чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко пояснив, чи має українець шанси на перемогу. 

Про це йдеться в інтервʼю на каналі Fight Hub TV.

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Він пояснив, що Олександр Усик може перемогти Тайсона Ф'юрі, адже українець знаходиться у відмінній формі та заряджений на перемогу. 

"Я побачив Олександра вперше за довгий час. Він у такому позитивному настрої. Його енергія просто б'є ключем. З такою енергією він однозначно переїде Ф'юрі в суботу ввечері. Це мій прогноз-побажання", — сказав Кличко.

Володимир Кличко
Володимир Кличко. Фото: apnews.com

Також він згадав, як пройшов перший бій Усик Фʼюрі та пояснив, що буде складно.

"Не забувайте, що перші дев'ять раундів поєдинку були складними. Після дев'ятого раунду Олександр просто задав жару, і ми побачили те, що побачили: він майже закінчив бій достроково", — сказав він. 

Бій Усик Фʼюрі відбудеться сьогодні в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді — дивитись бій можна буде на стрімінгових платформах.

Нагадаємо, бій Усик — Фʼюрі судитиме система, зроблена на базі штучного інтелекту — як це працюватиме. 

Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі провели церемонію зважування — перші результати.

Олександр Усик Володимир Кличко бокс Тайсон Ф'юрі Бій Усик — Ф'юрі

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