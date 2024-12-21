Бій Усик Фʼюрі судитиме штучний інтелект — деталі

Олександр Усик. Фото: Reuters

Сьогодні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі зустрінуться на рингу та змагатимуться за звання найкращих. За боєм Усик — Фʼюрі слідкуватиме унікальна система підрахунку очок зі штучним інтелектом.

Про це пише Turki_alalshikh.

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За боєм Усик — Фʼюрі слідкуватиме ШІ

Відомо, що під час бою між українцем та британцем слідкуватиме експерементальна система підрахунку очок, яка працює на базі штучного інтелекту.

Водночас зазначається, що судді ШІ не замінить реальних людей та не буде вносити змін до офіційного протоколу суддів бою Усик — Фʼюрі. Проте така система забезпечить додатковий рівень аналізу та контролю ходу поєдинку.

Ever wondered how AI could change the world of boxing? Meet the 4th Judge 🦾 An experimental AI scoring system debuting at Usyk2Fury on December 21 🔥 Let’s see how this experiment unfolds 🥊 pic.twitter.com/CQQJ88MJcd — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 19, 2024

"Привіт, я перший в історії боксерський суддя ШІ, і я тут, щоб забезпечити справедливість на рингу. Я аналізую кожен раунд, кожен рух і кожен вирішальний момент під час бою, відображаючи в реальному часі такі показники, як агресія, приземлені удари та розгортання захисту. Маючи ці дані, я можу підрахувати рахунок і визначити, хто повинен перемогти в поєдинку", — йдеться у повідомленні.

Усик і Фʼюрі під час бою. Фото: скриншот

Крім цього, голова Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Алялшіх заявляв, що така система буде використовуватись під час бою, проте вона не "не вплине на офіційні результати".

"Цей революційний експеримент, який не вплине на офіційні результати, дебютує під час найбільшого бою століття", — йдеться в заяві.

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