Олександр Усик перед боєм з Тайсоном Фʼюрі. Фото: Reuters

Президент ФК "Полісся" Геннадій Буткевич спрогнозував, як завершиться бій Усик Фʼюрі. Крім цього, він заявив, що українець має нагоду поїхати на зимовий збір до Туреччини з клубом.

Про це пише Чемпіон.

Читайте також:

Буткевич про бій Усик Фʼюрі

За словами Геннадія Буткевича, він впевнений, що з перших хвилин бою Тайсон піде в атаку, адже він скинув вагу. Команда британця розуміє, що темп Усика витримати важко.

"З кожним наступним раундом битися з ними буде все складніше. Тож Тайсону не вигідно доводити справу до пізніх раундів. Він зробить все, щоб вирвати перемогу якнайшвидше. Олександру же потрібно продемонструвати свій клас та спіймати британця на зустрічному курсі", — сказав він.

Геннадій Буткевич та Олександр Усик. Фото: ФК Полісся

Також він заявив, що Олександр переможе достроково, адже має всі шанси здолати суперника на рингу.

"В якому раунді? Важко сказати. Давайте ризикну поставити на проміжок між 7-м та 9-м раундами. Але підкреслю, що прогнози в боксі — це те ж саме, що і в футболі — невдячна справа. Зробиш припущення, воно не збудеться, всі почнуть говорить "ото експерт", — поділився Буткевич.

Плани Полісся на Усика

Відомо, що в Усика підписано контракт з "Поліссям" і він має клубну футболку з власним номером. Тож Геннадій Буткевич пояснив, що якщо в Усика буде можливість, він поїде на змові збори з командою.

"Там будуть товариські матчі – спаринги, як кажуть у боксі. І він спробує теж попрацювати з командою на зборах, — зізнався він.

Нагадаємо, бій Усик Фʼюрі пройде сьогодні, 21 грудня, у столиці Саудівської Аравії — де дивитись.

Гравець німецького "Баєра" Артем Степанов зіткнувся з проблемами у команді — він не може знайти спільної мови з колегами.

Михайло Мудрик пояснив причини позитивного тесту на допінг — деталі від гравця.

Усик та Фʼюрі провели церемонію зважування перед важливим боєм — результати.