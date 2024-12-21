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У Полесья есть планы на Усика после боя с Фьюри — что известно

21 декабря 2024 11:53
Станислав Костюк - Редактор
Буткевич спрогнозировал, как завершится бой Усик Фьюри
Александр Усик перед боем с Тайсоном Фьюри. Фото: Reuters
Станислав Костюк - Редактор

Президент ФК "Полесье" Геннадий Буткевич спрогнозировал, как завершится бой Усик Фьюри. Кроме этого, он заявил, что у украинца есть возможность поехать на зимний сбор в Турцию с клубом.

Об этом пишет Чемпион.

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По словам Геннадия Буткевича, он уверен, что с первых минут боя Тайсон пойдет в атаку, ведь он сбросил вес. Команда британца понимает, что темп Усика выдержать тяжело.

"С каждым следующим раундом сразиться с ними будет все сложнее. Так что Тайсону не выгодно доводить дело до поздних раундов. Он сделает все, чтобы вырвать победу как можно быстрее. Александру же нужно продемонстрировать свой класс и поймать британца на встречном курсе", — сказал он.

Геннадий Буткевич и Александр Усик
Геннадий Буткевич и Александр Усик. Фото: ФК Полесья

Также он заявил, что Александр победит досрочно, ведь имеет все шансы одолеть соперника на ринге.

"В каком раунде? Трудно сказать. Давайте рискну поставить на промежуток между 7-м и 9-м раундами. Но подчеркну, что прогнозы в боксе — это то же, что и в футболе — неблагодарное дело. Сделаешь предположение, оно не сбудется, все начнут говорить "вот это эксперт", — поделился Буткевич.

Планы Полесья на Усика

Известно, что у Усика подписан контракт с "Полисьем" и у него есть клубная футболка с собственным номером. Так что Геннадий Буткевич объяснил, что если у Усика будет возможность, он поедет на заговоры с командой.

"Там будут товарищеские матчи – спарринги, как говорят в боксе. И он попытается тоже поработать с командой на сборах, – признался он.

Напомним, бой Усик Фьюри пройдет сегодня, 21 декабря, в столице Саудовской Аравии, где смотреть.

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футбол Александр Усик бокс Бой Усик — Фьюрі Полесье

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