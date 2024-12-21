У Полесья есть планы на Усика после боя с Фьюри — что известно
Президент ФК "Полесье" Геннадий Буткевич спрогнозировал, как завершится бой Усик Фьюри. Кроме этого, он заявил, что у украинца есть возможность поехать на зимний сбор в Турцию с клубом.
Об этом пишет Чемпион.
Буткевич о бое Усик Фьюри
По словам Геннадия Буткевича, он уверен, что с первых минут боя Тайсон пойдет в атаку, ведь он сбросил вес. Команда британца понимает, что темп Усика выдержать тяжело.
"С каждым следующим раундом сразиться с ними будет все сложнее. Так что Тайсону не выгодно доводить дело до поздних раундов. Он сделает все, чтобы вырвать победу как можно быстрее. Александру же нужно продемонстрировать свой класс и поймать британца на встречном курсе", — сказал он.
Также он заявил, что Александр победит досрочно, ведь имеет все шансы одолеть соперника на ринге.
"В каком раунде? Трудно сказать. Давайте рискну поставить на промежуток между 7-м и 9-м раундами. Но подчеркну, что прогнозы в боксе — это то же, что и в футболе — неблагодарное дело. Сделаешь предположение, оно не сбудется, все начнут говорить "вот это эксперт", — поделился Буткевич.
Планы Полесья на Усика
Известно, что у Усика подписан контракт с "Полисьем" и у него есть клубная футболка с собственным номером. Так что Геннадий Буткевич объяснил, что если у Усика будет возможность, он поедет на заговоры с командой.
"Там будут товарищеские матчи – спарринги, как говорят в боксе. И он попытается тоже поработать с командой на сборах, – признался он.
Напомним, бой Усик Фьюри пройдет сегодня, 21 декабря, в столице Саудовской Аравии, где смотреть.
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