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Чотири бої Усика, які закарбували його ім'я в історії боксу

20 грудня 2024 09:32
Олексій Паламарчук - Редактор
Усик Ф'юрі — ТОП-4 найвідоміших поєдинки Олександра Усика
Український боксер Олександр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Олексій Паламарчук - Редактор

Весь боксерський світ вже в передчутті грандіозного поєдинку, який має на мажорній ноті завершити цей спортивний рік. Дивитись бій Усик — Ф'юрі можна буде за кілька днів, в ніч з суботи на неділю. 

Портал Новини.LIVE напередодні довгоочікуваного реваншу пропонує згадати найбільш знакові бої Олександра Усика. 

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Це ті чотири поєдинки, які стали багато в чому визначальними в подальшій кар'єрі українського боксера. І, зрештою, дали Усику необхідний поштовх, який у підсумку виніс його на вершину боксерського Олімпу. 

Александр Усик
Олександр Усик на тренуванні. Фото: instagram.com/usykaa

Поєдинок перший. Олімпійське "золото"

Олімпійські ігри у 2012 році проходили у Лондоні. Одним із тріумфаторів цих змагань став саме Олександр Усик. 

Український боксер здобув золоту медаль у категорії до 91 кг. Суперником Усика був італієць Клементе Руссо. Бій завершився з рахунком 14:11 на користь Усика. 

Поєдинок другий. Дебют у профі

Олександр Усик дебютував у професійному боксі 9 листопада 2013 року. Це був бій у першій важкій вазі (до 91 кг). Його суперником став представник Мексики Феліпе Ромеро.

Бій закінчився перемогою Усика технічним нокаутом. 

Поєдинок третій. Усик в Москві

У липні 2018 року відбувся фінал боксерської суперсерії у важкій вазі. Суперником Олександра Усика став росіянин Мурат Гассієв. Бій був відразу за чотири чемпіонські пояси, а також за кубок Мохамеда Алі та звання абсолютного чемпіона світу з боксу у першій важкій вазі. 

Олександр Усик переміг Мурата Гассієва одноголосним рішенням суддів.

Поєдинок четвертий. Абсолютний чемпіон

Ну і четвертий, найголовніший бій Усика на сьогодні. Він відбувся 18 травня 2024 року у Саудівській Аравії. Це був бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. 

Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе пряму текстову трансляцію бою Усик — Ф'юрі. 

Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен поділився інформацією про можливість третього бою між Усиком та Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі розповів, що пожертвував спілкуванням з дружиною перед боєм з Усиком. 

Відомі імена тих, хто судитиме бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. 

 

спорт Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі Усик — Ф'юрі 2

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