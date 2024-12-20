Усик Ф'юрі — ТОП-4 найвідоміших поєдинки Олександра Усика

Український боксер Олександр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Весь боксерський світ вже в передчутті грандіозного поєдинку, який має на мажорній ноті завершити цей спортивний рік. Дивитись бій Усик — Ф'юрі можна буде за кілька днів, в ніч з суботи на неділю.

Портал Новини.LIVE напередодні довгоочікуваного реваншу пропонує згадати найбільш знакові бої Олександра Усика.

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Це ті чотири поєдинки, які стали багато в чому визначальними в подальшій кар'єрі українського боксера. І, зрештою, дали Усику необхідний поштовх, який у підсумку виніс його на вершину боксерського Олімпу.

Олександр Усик на тренуванні. Фото: instagram.com/usykaa

Поєдинок перший. Олімпійське "золото"

Олімпійські ігри у 2012 році проходили у Лондоні. Одним із тріумфаторів цих змагань став саме Олександр Усик.

Український боксер здобув золоту медаль у категорії до 91 кг. Суперником Усика був італієць Клементе Руссо. Бій завершився з рахунком 14:11 на користь Усика.

Поєдинок другий. Дебют у профі

Олександр Усик дебютував у професійному боксі 9 листопада 2013 року. Це був бій у першій важкій вазі (до 91 кг). Його суперником став представник Мексики Феліпе Ромеро.

Бій закінчився перемогою Усика технічним нокаутом.

Поєдинок третій. Усик в Москві

У липні 2018 року відбувся фінал боксерської суперсерії у важкій вазі. Суперником Олександра Усика став росіянин Мурат Гассієв. Бій був відразу за чотири чемпіонські пояси, а також за кубок Мохамеда Алі та звання абсолютного чемпіона світу з боксу у першій важкій вазі.

Олександр Усик переміг Мурата Гассієва одноголосним рішенням суддів.

Поєдинок четвертий. Абсолютний чемпіон

Ну і четвертий, найголовніший бій Усика на сьогодні. Він відбувся 18 травня 2024 року у Саудівській Аравії. Це був бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе пряму текстову трансляцію бою Усик — Ф'юрі.

Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен поділився інформацією про можливість третього бою між Усиком та Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі розповів, що пожертвував спілкуванням з дружиною перед боєм з Усиком.

Відомі імена тих, хто судитиме бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.