Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Четыре боя Усика, запечатлевшие его имя в истории бокса arrow

Четыре боя Усика, запечатлевшие его имя в истории бокса

20 декабря 2024 09:32
Алексей Паламарчук - Редактор
Усик Фьюри — ТОП-4 самых известных поединка Александра Усика
Украинский боксер Александр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Алексей Паламарчук - Редактор

Весь боксерский мир уже в предвкушении грандиозного поединка, который должен на мажорной ноте завершить этот спортивный год. Смотреть бой Усик — Фьюри можно будет через несколько дней, в ночь с субботы на воскресенье.

Портал Новини.LIVE в преддверии долгожданного реванша предлагает вспомнить самые знаковые бои Александра Усика.

Читайте также:

Это те четыре поединка, которые во многом стали определяющими в дальнейшей карьере украинского боксера. И наконец дали Усику необходимый толчок, который в итоге вынес его на вершину боксерского Олимпа.

Александр Усик
Александр Усик на тренировке. Фото: instagram.com/usykaa

Первый поединок. Олимпийское "золото"

Олимпийские игры в 2012 году проходили в Лондоне. Одним из триумфаторов этих соревнований стал именно Александр Усик.

Украинский боксер получил золотую медаль в категории до 91 кг. Соперником Усика был итальянец Клементе Руссо. Бой завершился со счетом 14:11 в пользу Усика.

Поединок второй. Дебют в профи

Александр Усик дебютировал в профессиональном боксе 9 ноября 2013 года. Это был поединок в первом тяжелом весе (до 91 кг). Его соперником стал представитель Мексики Фелипе Ромеро.

Бой закончился победой Усика техническим нокаутом.

Третий поединок. Усик в Москве

В июле 2018 года состоялся финал боксерской супер серии в тяжелом весе. Соперником Александра Усика стал россиянин Мурат Гассиев. Бой был сразу за четыре чемпионских пояса, а также за кубок Мохамеда Али и звание абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе.

Александр Усик победил Мурата Гассиева единогласным решением судей.

Поединок четвертый. Абсолютный чемпион

Ну и четвертое, самый главный бой Усика на сегодня. Он прошел 18 мая 2024 года в Саудовской Аравии. Это был бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

Напомним, портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую трансляцию боя Усик — Фьюри.

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поделился информацией о возможности третьего боя между Усиком и Фьюри.

Тайсон Фьюри рассказал, что пожертвовал общением с женой перед боем с Усиком.

Известны имена тех, кто будет судить бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

 

спорт Александр Усик бокс Тайсон Фьюри Усик — Фьюри 2

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:48 Жительница Киева рассказала, как ее собачка испугалась удара

10:39 В Киеве во время атаки авто забросило на забор — видео

10:33 Год прорывов — главные достижения в сфере технологий в 2024

10:30 На въезде в Польшу возникли пробки — очереди на границе Украины

10:29 Под Москвой взорвался военный самолет Ан-72 - что известно

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

10:19 Одесситы до сих пор слушают российскую музыку — кто в фаворитах

10:18 Последняя возможность — какие отпуска не перенесут на 2025 год

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

10:10 Прокуратура требует расторгнуть договор на Подольский мост

10:48 Жительница Киева рассказала, как ее собачка испугалась удара

10:39 В Киеве во время атаки авто забросило на забор — видео

10:33 Год прорывов — главные достижения в сфере технологий в 2024

10:30 На въезде в Польшу возникли пробки — очереди на границе Украины

10:29 Под Москвой взорвался военный самолет Ан-72 - что известно

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

10:19 Одесситы до сих пор слушают российскую музыку — кто в фаворитах

10:18 Последняя возможность — какие отпуска не перенесут на 2025 год

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

10:10 Прокуратура требует расторгнуть договор на Подольский мост

09:58 В ГСЧС Киева сообщили о погибшем человеке в результате атаки

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Text

08:30 Зеленский жестко унизил Путина — эфир Ранок.LIVE

19 декабря 2024
Text

19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Text

09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает