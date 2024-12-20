Усик Фьюри — ТОП-4 самых известных поединка Александра Усика

Украинский боксер Александр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Весь боксерский мир уже в предвкушении грандиозного поединка, который должен на мажорной ноте завершить этот спортивный год. Смотреть бой Усик — Фьюри можно будет через несколько дней, в ночь с субботы на воскресенье.

Портал Новини.LIVE в преддверии долгожданного реванша предлагает вспомнить самые знаковые бои Александра Усика.

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Это те четыре поединка, которые во многом стали определяющими в дальнейшей карьере украинского боксера. И наконец дали Усику необходимый толчок, который в итоге вынес его на вершину боксерского Олимпа.

Александр Усик на тренировке. Фото: instagram.com/usykaa

Первый поединок. Олимпийское "золото"

Олимпийские игры в 2012 году проходили в Лондоне. Одним из триумфаторов этих соревнований стал именно Александр Усик.

Украинский боксер получил золотую медаль в категории до 91 кг. Соперником Усика был итальянец Клементе Руссо. Бой завершился со счетом 14:11 в пользу Усика.

Поединок второй. Дебют в профи

Александр Усик дебютировал в профессиональном боксе 9 ноября 2013 года. Это был поединок в первом тяжелом весе (до 91 кг). Его соперником стал представитель Мексики Фелипе Ромеро.

Бой закончился победой Усика техническим нокаутом.

Третий поединок. Усик в Москве

В июле 2018 года состоялся финал боксерской супер серии в тяжелом весе. Соперником Александра Усика стал россиянин Мурат Гассиев. Бой был сразу за четыре чемпионских пояса, а также за кубок Мохамеда Али и звание абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе.

Александр Усик победил Мурата Гассиева единогласным решением судей.

Поединок четвертый. Абсолютный чемпион

Ну и четвертое, самый главный бой Усика на сегодня. Он прошел 18 мая 2024 года в Саудовской Аравии. Это был бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

Напомним, портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую трансляцию боя Усик — Фьюри.

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поделился информацией о возможности третьего боя между Усиком и Фьюри.

Тайсон Фьюри рассказал, что пожертвовал общением с женой перед боем с Усиком.

Известны имена тех, кто будет судить бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.