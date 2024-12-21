Бой Усик Фьюри будет судить искусственный интеллект — детали

Александр Усик. Фото: Reuters

Сегодня Александр Усик и Тайсон Фьюри встретятся на ринге и сразятся за звание лучших. За боем Усик — Фьюри будет следить уникальная система подсчета очков с искусственным интеллектом.

Об этом пишет Turki_alalshikh.

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За боем Усик Фьюри будет следить ИИ

Известно, что во время боя между украинцем и британцем будет следить за экспериментальной системой подсчета очков, которая работает на базе искусственного интеллекта.

В то же время отмечается, что судьи ИИ не заменят реальных людей и не будут вносить изменения в официальный протокол судей боя Усик Фьюри. Тем не менее, такая система обеспечит дополнительный уровень анализа и контроля хода поединка.

Ever wondered how AI could change the world of boxing? 4th Judge 🦾 An experimental AI scoring system debuting в Usyk2Fury on December 21 🔥 Let's see how this experiment unfolds 🥊 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 19, 2024

"Привет, я первый в истории боксерский судья ИИ, и я здесь, чтобы обеспечить справедливость на ринге. Я анализирую каждый раунд, каждое движение и каждый решающий момент во время боя, отражая в реальном времени такие показатели, как агрессия, приземленные удары и развертывание защиты, имея эти данные, я могу подсчитать счет и определить, кто должен победить в поединке", — говорится в сообщении.

Усик и Фьюри во время боя. Фото: скриншот

Кроме этого, глава Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Алялших заявлял, что такая система будет использоваться во время боя, однако она не "не повлияет на официальные результаты".

"Этот революционный эксперимент, который не повлияет на официальные результаты, дебютирует во время величайшего боя века", — говорится в заявлении.

Напомним, бой Усик Фьюри 2 пройдет в Саудовской Аравии сегодня вечером — где смотреть.

Накануне боксеры Усик и Фьюри провели традиционную церемонию взвешивания результаты.

Президент ФК "Полесье" заявил, что у клуба есть планы на Усика после боя с Фьюри — что известно.

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