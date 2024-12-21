Бой Усик Фьюри — Кличко объяснил, может ли победить украинец

Александр Усик. Фото: Reuters

Уже сегодня состоится долгожданный бой Усик Фьюри. Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко объяснил, имеет ли украинец шансы на победу.

Об этом говорится в интервью на канале Fight Hub TV.

Читайте также:

Кличко оценил шансы Усика

Он объяснил, что Александр Усик может победить Тайсона Фьюри, ведь украинец находится в отличной форме и заряжен на победу.

"Я увидел Александра впервые за долгое время. Он в таком положительном настроении. Его энергия просто бьет ключом. С такой энергией он однозначно переедет Фьюри в субботу вечером. Это мой прогноз-пожелание", — сказал Кличко.

Владимир Кличко Фото: apnews.com

Также он вспомнил, как прошел первый бой Усик Фьюри и объяснил, что будет сложно.

"Не забывайте, что первые девять раундов поединка были сложными. После девятого раунда Александр просто задал жару, и мы увидели то, что увидели: он почти закончил бой досрочно", — сказал он.

Бой Усик Фьюри состоится сегодня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди — смотреть можно будет на стриминговых платформах.

Напомним, бой Усик — Фьюри будет судить система, сделанная на базе искусственного интеллекта — как это будет работать.

Александр Усик и Тайсон Фьюри провели церемонию взвешивания – первые результаты.