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Непереможний українець Новицький виграв 14-й бій в кар'єрі

21 грудня 2024 19:19
Олексій Паламарчук - Редактор
Андрій Новицький здобув перемогу на шоу Усик-Ф’юрі 2 в Ер-Ріяді
Андрій Новицький — Едгар Рамірес. Фото: скриншот
Олексій Паламарчук - Редактор

В Ер-Ріяді на ринг вийшов український суперважковаговик Андрій Новицький. Одесит бився на шоу Усик-Ф’юрі 2.

Суперником Андрія став Едгар Рамірес, повідомив портал Новини.LIVE.

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Андрей Новицкий — Эдгар Рамирес
Андрій Новицький — Едгар Рамірес. Фото: скриншот

Як пройшов бій Новицького

Українець активно почав поєдинок, стараючись боксувати на дальній дистанції. Рамірес намагався підійти до Новицького через удар по корпусу або оверхенд. Кілька разів Едгар влучив боковим, але одесит впевнено забрав три відведені хвилини.

У другому раунді Новицький продовжив домінувати на дистанції. Проблему у Раміреса почались, коли Андрій підключив аперкоти та удари по корпусу.

В третьому раунді Рамірес активно пішов вперед, що дозволило йому кілька разів небезпечно атакувати українця. Однак, за кількістю ударів на контратаках Андрій домінував.

В п’ятому раунді стало помітно, що Новицький втомився, а суперник продовжував йти вперед та частіше влучав.

Новицький знову проявив себе в сьомому раунді, де він був дуже точним а контратаках. В кінцівці Едгар здивувався, що українець повернувся в бій.

Восьмий раунд знову забрав Рамірес, який відзначився жорсткими боковими ударами.

У фінальному десятому раунді Новицький впевнено себе показав та перебив мексиканського опонента.

За підсумками бою всі судді віддали Новицькому перемогу: 100-90, 100-90 и 98-92.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе пряму текстову онлайн-трансляцію поєдинку Усик — Ф'юрі. 

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