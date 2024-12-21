Даниэль Лапин одержал победу на шоу Усик-Фьюри 2 в Эр-Рияде

Даниэль Лапин — Дилан Колин. Фото: скриншот

В Эр-Рияде на ринг вышел полутяжеловес Даниэль Лапин. Украинец сражался на шоу Усик-Фьюри 2.

Соперником Лапина стал ранее непобежденный француз Дилан Колин, сообщил портал Новини.LIVE.

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Даниэль Лапин — Дилан Колин. Фото: скриншот

Лапин продолжает идти к титульному бою

Лапин мощно начал бой. Пока соперник пытался сблизиться, он дважды пропустил точные удары в голову от украинца. В спокойной манере Даниэль перебивал оппонента.

У Лапина было большое преимущество в габаритах, поэтому он не спешил идти вперед. Даниэль встречал соперника на контратаках и сильно его изматывал. Кроме того, постоянные джебы морально подавляли француза.

Четвертый раунд оказался интересным: Колин поднял темп в начале, но к концу ему не хватило сил. В результате француз пропустил очень мощные удары в голову.

В шестом раунде произошло первое падение, поскольку Колин упал из-за скользкого пола. После этого на ринге продолжилась ситуация, когда активность соперника играла на руку Лапину. Чем активнее Дилан шел с ударами, тем больше он пропускал.

В последние четыре раунда Лапин боксировал так же, как и в предыдущие. С одной стороны, это выглядело скучно, но украинец не оставил сопернику ни единого шанса.

По итогам боя все судьи отдали победу Лапину: 100-90, 99-91, 99-91.

Напомним, прямую текстовую онлайн-трансляцию Усик-Фьюри 2 проведет портал Новости.LIVE.

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