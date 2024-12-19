Усик Ф'юрі — сильні та слабкі сторони боксерів перед боєм

Анонс бою Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Реванш Усик — Ф'юрі дивитись можна буде вже цієї суботи, 21 грудня. Безліч експертів та аналітиків вже дали свої прогнози на майбутній бій, прогнози абсолютно різні, але всі сходяться на одному — нас всіх чекає захопливий бій.

Напередодні поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі портал Новини.LIVE вирішив детально розібратися у перевагах та недоліках кожного із боксерів.

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У кожного вони свої. І кожен із плюсів або мінусів Усика та Ф'юрі може мати у підсумку вирішальне значення для підсумкового результату.

Олександр Усик перед боєм з Ф'юрі. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Олександр Усик. Плюси та мінуси

Перший та найголовніший плюс — це швидкість українця. Усик об'єктивно найшвидший представник у своїй категорії, що є одним із ключових факторів під час поєдинків у надважкій вазі.

Важливий мінус, на який вже давно звернули увагу — це корпус українця. Найактивніше цей мінус обговорювали після його поєдинку проти британця Даніеля Дюбуа. Саме тоді Дюбуа в один із моментів поєдинку вдарив Усика нижче пояса, що змусило його дуже довго приходити до тями. Момент там був, на думку багатьох, "на тоненького", саме тому піднявся серйозний скандал. У команді Дюбуа стверджували і продовжують стверджувати, що Даніель влучив по корпусу.

Зрештою, про корпус українця говорили і раніше, тому на це є сенс звернути увагу.

Британець Тайсон Ф'юрі перед боєм з Усиком. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Тайсон Ф'юрі. Плюси та мінуси

Очевидний плюс, який завжди допомагав Тайсону — це його розміри. Простіше кажучи, Тайсон Ф'юрі — дуже великий боксер. Як влучно зазначив колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс, у Ф'юрі високий зріст, він вміє боксувати на обох ногах, вміє добре підключати як ліву, так і праву руку.

Великі габарити у надважкій вазі — це завжди серйозний плюс. Особливо, якщо у суперника вони значно менші.

Мінус Ф'юрі був помітний під час першого поєдинку з Усиком. Це надлишкова самовпевненість. Саме вона, по суті, завадила йому перебудуватися під час поєдинку, коли уже було ясно, що все однозначно йде не за планом британця. Схоже, що він просто не мав плану Б.

Другий бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться у суботу, 21 грудня у столиці Саудівської Аравії.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе пряму текстову трансляцію бою Усик — Ф'юрі.

Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен розповів, чи варто очікувати на третій бій Усика та Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі розповів, що пожертвував спілкуванням з важливою для нього людиною перед боєм з Усиком.

Стало відомо, хто судитиме бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.