Усик Фьюри — сильные и слабые стороны боксеров перед боем

Анонс боя Александра Усика и Тайсона Фьюри. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Реванш Усик — Фьюри смотреть можно будет уже в эту субботу, 21 декабря. Множество экспертов и аналитиков уже дали свои прогнозы на предстоящий бой, прогнозы совершенно разные, но все сходятся на одном — нас всех ждет увлекательный бой.

В преддверии поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри портал Новини.LIVE решил подробно разобраться в преимуществах и недостатках каждого из боксеров.

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У каждого они свои. И каждый из плюсов или минусов Усика и Фьюри может иметь решающее значение для итогового результата.

Александр Усик перед сражением с Фьюри. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Александр Усик. Плюсы и минусы

Первый и самый главный плюс – это скорость украинца. Усик объективно самый быстрый представитель в своей категории, что является одним из ключевых факторов во время поединков в тяжелом весе.

Важный минус, на который уже давно обратили внимание — это корпус украинца. Активнее всего этот минус обсуждали после его поединка против британца Даниэля Дюбуа. Британец в один из моментов поединка ударил Усика ниже пояса, что заставило его очень долго приходить в себя. Момент там был, по мнению многих, "на тоненького", поэтому поднялся серьезный скандал. В команде Дюбуа утверждали и продолжают утверждать, что Даниэль попал по корпусу.

В конце концов, о корпусе украинца говорили и раньше, поэтому на это есть смысл обратить внимание.

Британец Тайсон Фьюри перед боем с Усиком. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Тайсон Фьюри. Плюсы и минусы

Очевидный плюс, который всегда помогал Тайсону — это его размеры. Проще говоря, Тайсон Фьюри – очень большой боксер. Как точно отметил бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис, у Фьюри высокий рост, он умеет боксировать на обеих ногах, умеет хорошо подключать как левую, так и правую руку.

Большие габариты в сверхтяжелом весе – это всегда серьезный плюс. Особенно, если у соперника они гораздо меньше.

Минус Фьюри был заметен во время первого поединка с Усиком. Это избыточная самоуверенность. Именно она по сути помешала ему перестроиться во время поединка, когда уже было ясно, что все однозначно идет не по плану британца. Похоже, что у него просто не было плана Б.

Второй бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится в субботу, 21 декабря в столице Саудовской Аравии.

Напомним, портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую трансляцию боя Усик — Фьюри.

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал, стоит ли ожидать третьего боя Усика и Фьюри.

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Стало известно, кто будет судить бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.