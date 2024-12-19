Усик Фьюри — сильные и слабые стороны боксеров перед боем

Преимущества и недостатки Усика и Фьюри — кто станет победителем
Реванш Усик — Фьюри смотреть можно будет уже в эту субботу, 21 декабря. Множество экспертов и аналитиков уже дали свои прогнозы на предстоящий бой, прогнозы совершенно разные, но все сходятся на одном — нас всех ждет увлекательный бой.
В преддверии поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри портал Новини.LIVE решил подробно разобраться в преимуществах и недостатках каждого из боксеров.
У каждого они свои. И каждый из плюсов или минусов Усика и Фьюри может иметь решающее значение для итогового результата.
Александр Усик. Плюсы и минусы
Первый и самый главный плюс – это скорость украинца. Усик объективно самый быстрый представитель в своей категории, что является одним из ключевых факторов во время поединков в тяжелом весе.
Важный минус, на который уже давно обратили внимание — это корпус украинца. Активнее всего этот минус обсуждали после его поединка против британца Даниэля Дюбуа. Британец в один из моментов поединка ударил Усика ниже пояса, что заставило его очень долго приходить в себя. Момент там был, по мнению многих, "на тоненького", поэтому поднялся серьезный скандал. В команде Дюбуа утверждали и продолжают утверждать, что Даниэль попал по корпусу.
В конце концов, о корпусе украинца говорили и раньше, поэтому на это есть смысл обратить внимание.
Тайсон Фьюри. Плюсы и минусы
Очевидный плюс, который всегда помогал Тайсону — это его размеры. Проще говоря, Тайсон Фьюри – очень большой боксер. Как точно отметил бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис, у Фьюри высокий рост, он умеет боксировать на обеих ногах, умеет хорошо подключать как левую, так и правую руку.
Большие габариты в сверхтяжелом весе – это всегда серьезный плюс. Особенно, если у соперника они гораздо меньше.
Минус Фьюри был заметен во время первого поединка с Усиком. Это избыточная самоуверенность. Именно она по сути помешала ему перестроиться во время поединка, когда уже было ясно, что все однозначно идет не по плану британца. Похоже, что у него просто не было плана Б.
Второй бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится в субботу, 21 декабря в столице Саудовской Аравии.
Напомним, портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую трансляцию боя Усик — Фьюри.
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