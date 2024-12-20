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Усик поговорив із захисниками Азовсталі перед реваншем із Ф'юрі

20 грудня 2024 12:45
Олексій Паламарчук - Редактор
Усик Ф'юрі — український чемпіон зустрівся із захисниками Азовсталі
Олександр Усик під час битви поглядів із Тайсоном Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Олексій Паламарчук - Редактор

Український боксер Олександр Усик взяв участь у важливому проєкті перед боєм у відповідь з Тайсоном Ф'юрі. Чемпіон світу зустрівся із захисниками Маріуполя.

Ветерани прибули до Саудівської Аравії, щоб підтримати співвітчизника, повідомляє  Серце Азовсталі".

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Чемпіон світу з боксу Олександр Усик став співавтором рекорду напередодні бою з Тайсоном Ф'юрі. Український та британський спортсмени понад 11 хвилин вели "дуель поглядів" напередодні реваншу. Але це був не єдиний випадок, коли володар трьох чемпіонських поясів продемонстрував залізний характер.

Олександр Усік
Олександр Усик та захисники "Азовсталі". Фото: Facebook

Потужна підтримка для Усика

Вже 21 грудня у Саудівській Аравії українець знову протистоятиме на рингу Тайсону Ф'юрі. До Ер-Ріяду продовжують прибувати світові зірки та інші вболівальники, які не хочуть пропустити цей бій.

Серед них опинилися і 40 українських ветеранів, серед яких шахтарі, енергетики та металурги. Усі вони збираються підтримати Усика під час поєдинку. Олександр уже зустрівся з українцями та обговорив із ними проєкт кампанії "Битва за світло". Чемпіон світу та його вболівальники нагадали світу про те, що досі понад 1500 захисників Маріуполя перебувають у полоні.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе пряму трансляцію поєдинку Усик — Ф'юрі.

Згадуємо чотири бої за участю Олександра Усіка, які принесли боксерові світову славу.

Суперник українця Тайсон Ф'юрі пожертвував сім'єю для того, щоб провести ще один поєдинок з Олександром Усиком.

спорт Олександр Усик бокс Азовсталь війна в Україні

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