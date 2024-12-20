Усик Фьюри — украинский чемпион встретился с защитниками Азовстали

Усик поговорил с защитниками Азовстали перед реваншем с Фьюри
Украинский боксер Александр Усик принял участие в важном проекте перед ответным боем с Тайсоном Фьюри. Чемпион мира встретился з защитниками Мариуполя.
Ветераны прибыли в Саудовскую Аравию, чтобы поддержать соотечественника, сообщает "Сердце Азовстали".
Чемпион мира по боксу Александр Усик стал соавтором рекорда накануне боя с Тайсоном Фьюри. Украинский и британский спортсмены больше 11 минут вели "дуэль взглядов" накануне реванша. Но это был не единственный случай, когда обладатель трех чемпионских поясов продемонстрировал стальной характер.
Мощная поддержка для Усика
Уже 21 декабря в Саудовской Аравии украинец снова будет противостоять на ринге Тайсону Фьюри. В Эр-Рияд продолжают прибывать мировые звезды и другие болельщики, которые не хотят пропустить этот бой.
В их числе оказались и 40 украинских ветеранов, среди которых шахтеры, энергетики и металлурги. Все они собираются поддержать Усика во время поединка. Александр уже встретился с украинцами и обсудил с ними проект кампании "Битва за свет". Чемпион мира и его болельщики напомнили миру о том, что до сих пор более 1500 защитников Мариуполя находятся в плену.
Напомним, портал Новини.LIVE проведет прямую трансляцию поединка Усик — Фьюри.
Вспоминаем четыре боя с участием Александра Усика, которые принесли боксеру мировую славу.
Соперник украинца Тайсон Фьюри пожертвовал семьей для того, чтобы провести еще один поединок с Александром Усиком.
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