Усик Фьюри — украинский чемпион встретился с защитниками Азовстали

Александр Усик во время битвы взглядов с Тайсоном Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Украинский боксер Александр Усик принял участие в важном проекте перед ответным боем с Тайсоном Фьюри. Чемпион мира встретился з защитниками Мариуполя.

Ветераны прибыли в Саудовскую Аравию, чтобы поддержать соотечественника, сообщает "Сердце Азовстали".

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Чемпион мира по боксу Александр Усик стал соавтором рекорда накануне боя с Тайсоном Фьюри. Украинский и британский спортсмены больше 11 минут вели "дуэль взглядов" накануне реванша. Но это был не единственный случай, когда обладатель трех чемпионских поясов продемонстрировал стальной характер.

Александр Усик и защитники "Азовстали". Фото: Facebook

Мощная поддержка для Усика

Уже 21 декабря в Саудовской Аравии украинец снова будет противостоять на ринге Тайсону Фьюри. В Эр-Рияд продолжают прибывать мировые звезды и другие болельщики, которые не хотят пропустить этот бой.

В их числе оказались и 40 украинских ветеранов, среди которых шахтеры, энергетики и металлурги. Все они собираются поддержать Усика во время поединка. Александр уже встретился с украинцами и обсудил с ними проект кампании "Битва за свет". Чемпион мира и его болельщики напомнили миру о том, что до сих пор более 1500 защитников Мариуполя находятся в плену.

Напомним, портал Новини.LIVE проведет прямую трансляцию поединка Усик — Фьюри.

Вспоминаем четыре боя с участием Александра Усика, которые принесли боксеру мировую славу.

Соперник украинца Тайсон Фьюри пожертвовал семьей для того, чтобы провести еще один поединок с Александром Усиком.