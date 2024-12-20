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Усик поговорил с защитниками Азовстали перед реваншем с Фьюри

20 декабря 2024 12:45
Алексей Паламарчук - Редактор
Усик Фьюри — украинский чемпион встретился с защитниками Азовстали
Александр Усик во время битвы взглядов с Тайсоном Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Алексей Паламарчук - Редактор

Украинский боксер Александр Усик принял участие в важном проекте перед ответным боем с Тайсоном Фьюри. Чемпион мира встретился з защитниками Мариуполя. 

Ветераны прибыли в Саудовскую Аравию, чтобы поддержать соотечественника, сообщает "Сердце Азовстали". 

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Чемпион мира по боксу Александр Усик стал соавтором рекорда накануне боя с Тайсоном Фьюри. Украинский и британский спортсмены больше 11 минут вели "дуэль взглядов" накануне реванша. Но это был не единственный случай, когда обладатель трех чемпионских поясов продемонстрировал стальной характер. 

Александр Усик
Александр Усик и защитники "Азовстали". Фото: Facebook

Мощная поддержка для Усика 

Уже 21 декабря в Саудовской Аравии украинец снова будет противостоять на ринге Тайсону Фьюри. В Эр-Рияд продолжают прибывать мировые звезды и другие болельщики, которые не хотят пропустить этот бой. 

В их числе оказались и 40 украинских ветеранов, среди которых шахтеры, энергетики и металлурги. Все они собираются поддержать Усика во время поединка. Александр уже встретился с украинцами и обсудил с ними проект кампании "Битва за свет". Чемпион мира и его болельщики напомнили миру о том, что до сих пор более 1500 защитников Мариуполя находятся в плену. 

Напомним, портал Новини.LIVE проведет прямую трансляцию поединка Усик — Фьюри. 

Вспоминаем четыре боя с участием Александра Усика, которые принесли боксеру мировую славу. 

Соперник украинца Тайсон Фьюри пожертвовал семьей для того, чтобы провести еще один поединок с Александром Усиком. 

спорт Александр Усик бокс Азовсталь война в Украине

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