Александр Усик в реванше победил Тайсона Фьюри – единогласным решением

Тайсон Фьюри – Александр Усик. Фото: Reuters

В Эр-Рияде состоялся реванш Александра Усика и британца Тайсона Фьюри. На кону боя были чемпионские титулы украинца по версиям WBC, WBA, WBO, IBO и The Ring в тяжелом весе.

Победителем поединка стал Усик, сообщил портал Новини.LIVE.

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Тайсон Фьюри — Александр Усик. Фото: Reuters

Бой Усик — Фьюри

Усик активнее начал поединок, но на Фьюри его атаки не сильно подействовали. У Тайсона же было несколько удачных ударов в каждом из раундов.

В третьем раунде Усик лучше показал себя в атаке за счет работы по корпусу. То же было и в четвертой трехминутке.

В пятом раунде британец начал включать клинч. Усик в ответ решил работать от защиты и казалось, что британец переломил ход боя.

В шестом раунде Усик взял реванш. Украинцу удалось потрясти британца, чем он сильно его разозлил.

Снова яркую атаку украинец провел в девятом раунде. Тайсон снова много пропустил в голову и отступал. Как только Усик снова нащупал свой бокс, то соперник его продолжил клинчевать и бить ниже пояса.

В концовке 11 раунда Усик снова потряс соперника и заставил того отступать. Интересно, что до этого у Фьюри были хорошие моменты.

Финальный раунд запомнился точными атаками обоих боксеров, но Усик был точнее и чаще выбрасывал удары.

По итогам боя судьи отдали победу Фьюри: 116-112, 116-112, 116-112.

Напомним, портал Новости.LIVE провел прямую текстовую онлайн трансляцию поединка Усик-Фьюри 2.

Одесский представитель хевивейта Андрей Новицкий на шоу в Эр-Рияде выиграл очередное сражение — пока он идет без поражений.

Также очередную победу одержал непобедимый друг Усика, украинец Даниэль Лапин , выигравший у мощного француза.