Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Усик в очень сложном поединке победил Фьюри arrow

Усик в очень сложном поединке победил Фьюри

22 декабря 2024 01:35
Алексей Паламарчук - Редактор
Александр Усик в реванше победил Тайсона Фьюри – единогласным решением
Тайсон Фьюри – Александр Усик. Фото: Reuters
Алексей Паламарчук - Редактор

В Эр-Рияде состоялся реванш Александра Усика и британца Тайсона Фьюри. На кону боя были чемпионские титулы украинца по версиям WBC, WBA, WBO, IBO и The Ring в тяжелом весе.

Победителем поединка стал Усик, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Александр Усик
Тайсон Фьюри — Александр Усик. Фото: Reuters

Бой Усик — Фьюри

Усик активнее начал поединок, но на Фьюри его атаки не сильно подействовали. У Тайсона же было несколько удачных ударов в каждом из раундов.

В третьем раунде Усик лучше показал себя в атаке за счет работы по корпусу. То же было и в четвертой трехминутке.

В пятом раунде британец начал включать клинч. Усик в ответ решил работать от защиты и казалось, что британец переломил ход боя.

В шестом раунде Усик взял реванш. Украинцу удалось потрясти британца, чем он сильно его разозлил.

Снова яркую атаку украинец провел в девятом раунде. Тайсон снова много пропустил в голову и отступал. Как только Усик снова нащупал свой бокс, то соперник его продолжил клинчевать и бить ниже пояса.

В концовке 11 раунда Усик снова потряс соперника и заставил того отступать. Интересно, что до этого у Фьюри были хорошие моменты.

Финальный раунд запомнился точными атаками обоих боксеров, но Усик был точнее и чаще выбрасывал удары.

По итогам боя судьи отдали победу Фьюри: 116-112, 116-112, 116-112.

Напомним, портал Новости.LIVE провел прямую текстовую онлайн трансляцию поединка Усик-Фьюри 2.

Одесский представитель хевивейта Андрей Новицкий на шоу в Эр-Рияде выиграл очередное сражение — пока он идет без поражений.

Также очередную победу одержал непобедимый друг Усика, украинец Даниэль Лапин , выигравший у мощного француза.

Александр Усик бокс Тайсон Фьюри профессиональный бокс украинские боксеры Усик — Фьюри 2

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

02:25 Пленные бойцы ВСУ получат посылки — омбудсман рассказал

02:20 Усик по статистике ударов доминировал над Фьюри

02:09 Усик после боя с Фьюри принял вызов нового соперника

02:06 Усик после победы над Фьюри поднял на ринге саблю Мазепы

01:45 Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

01:35 Усик в очень сложном поединке победил Фьюри

01:32 Уклонист срочно вспомнил, что Свидетель Иеговы — что решил суд

01:30 Советник ВР, заявивший о снижении возраста мобилизации, уволился

00:39 Бой Усик-Фьюри в эти минуты начался в Эр-Рияде

00:36 Фьюри в интересном костюме вышел в ринг на бой с Усиком — видео

02:25 Пленные бойцы ВСУ получат посылки — омбудсман рассказал

02:20 Усик по статистике ударов доминировал над Фьюри

02:09 Усик после боя с Фьюри принял вызов нового соперника

02:06 Усик после победы над Фьюри поднял на ринге саблю Мазепы

01:45 Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

01:35 Усик в очень сложном поединке победил Фьюри

01:32 Уклонист срочно вспомнил, что Свидетель Иеговы — что решил суд

01:30 Советник ВР, заявивший о снижении возраста мобилизации, уволился

00:39 Бой Усик-Фьюри в эти минуты начался в Эр-Рияде

00:36 Фьюри в интересном костюме вышел в ринг на бой с Усиком — видео

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине