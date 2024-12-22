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Усик у дуже складному поєдинку переміг Ф'юрі

22 грудня 2024 01:35
Олексій Паламарчук - Редактор
Олександр Усик в реванші переміг Тайсона Ф'юрі — одноголосним рішенням
Тайсон Ф'юрі — Олександр Усик. Фото: Reuters
Олексій Паламарчук - Редактор

У Ер-Ріяді відбувся реванш Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі. На кону бою були чемпіонські титули українця за версіями WBC, WBA, WBO, IBO та The Ring у надважкій вазі.

Переможцем поєдинку став Усик, повідомив портал Новини.LIVE.

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Тайсон Ф'юрі — Олександр Усик. Фото: Reuters

Бій Усик — Ф'юрі

Усик активніше почав поєдинок, але на Ф'юрі його атаки не сильно подіяли. У Тайсона ж було кілька вдалих ударів у кожному з раундів.

У третьому раунді Усик краще показав себе в атаці завдяки роботі по корпусу. Те ж саме було й у четвертому раунді.

У п'ятому раунді британський боксер почав включати клінч. Усик у відповідь вирішив працювати від захисту, і здавалося, що британський боксер переломив хід бою.

У шостому раунді Усик взяв реванш. Українцю вдалося потрясти британця, чим він його сильно розлютив.

Знову яскраву атаку українець провів у дев'ятому раунді. Тайсон багато пропустив по голові і відступав. Як тільки Усик знову намацав свій бокс, суперник продовжив клінчувати і бити нижче пояса.

У кінцівці 11 раунду Усик знову потряс суперника і змусив його відступати. Цікаво, що до цього у Ф'юрі були хороші моменти.
Фінальний раунд запам'ятався точними атаками обох боксерів, але Усик був точніший і частіше влучав ударами.

За підсумками бою судді віддали перемогу Ф'юрі: 116-112, 116-112, 116-112.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE провів пряму текстову онлайн трансляцію поєдинку Усик-Ф'юрі 2.

Одеський представник хевівейта Андрій Новицький на шоу в Ер-Ріяді виграв черговий бій — наразі він йде без поразок.

Також чергові перемогу здобув непереможний друг Усика, українець Даніель Лапін, який виграв у потужного француза.

Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі професійний бокс українські боксери Усик — Ф'юрі 2

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