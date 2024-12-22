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Усик — Фьюри. Видео лучших моментов боя — реванша

22 декабря 2024 02:58
Алексей Паламарчук - Редактор
Усик – Фьюри 2. Видео лучших моментов боя, в котором победил украинец
Александр Усик после финального гонга. Фото: Reuters
Алексей Паламарчук - Редактор

В Эр-Рияде украинский боксер Александр Усик во второй раз победил британца Тайсона Фьюри. Триумфатору удалось сохранить свои титулы чемпиона мира по версиях WBC, WBA, WBO, IBO.

Представляем видео лучших моментов поединка Усик — Фьюри 2.

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Усик был лучше, чем в первом бою

Усик в прошедшем поединке уверенно выиграл на карточках судей со счетом 116:112. Однако, сам бой был нервным, поскольку Тайсон часто прибегал к клинчу и ударам ниже пояса. Украинец после такого часто закрывался в защите, что давало Фьюри новые шансы.

Однако, в чистом боксе и по силовым ударам украинец выглядел намного предпочтительнее.

В первом поединке Фьюри однозначно был лучше и имел раунды, где Усик пятился назад, но в реванше этого не наблюдалось.

Напомним, самые интересные эпизоды прошедшего поединка можно прочитать в нашей трансляции боя Усика.

После поединка Усик поднял над головой настоящую саблю гетмана Украины Ивана Мазепы.

Усик после победы согласился дать реванш Даниэлю Дюбуа.

Александр Усик бокс Тайсон Фьюри супертяжелый вес Усик — Фьюри 2

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