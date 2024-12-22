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Усик после победы над Фьюри поднял на ринге саблю Мазепы

22 декабря 2024 02:06
Алексей Паламарчук - Редактор
Усик показал на ринге саблю гетмана Мазепы
Александр Усик против Тайсона Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Алексей Паламарчук - Редактор

Самый ожидаемый реванш года Усик-Фьюри завершился. Победу одержал украинский боксер.

Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри поднял над головой оригинальную саблю легендарного гетмана Ивана Мазепы, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию MEGOGO.

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Эта сабля XVII века прилетела в Эр-Рияд из Украины, где хранится в Черниговском историческом музее. На ней написано: "Всю надежду свою на тебя возлагаю, защити меня в бою".

Усик с саблей
Усик с саблей Мазепы. Скриншот: MEGOGO

Как завершился бой Усик — Фьюри

Он получился очень тяжелым, и некоторые журналисты уже называют этот бой самым тяжелым в карьере украинского боксера.

Тем не менее, по итогам боя судьи отдали победу Усику: 116-112, 116-112, 116-112.

После боя Усику бросил вызов Даниэль Дюбуа. И Александр Усик этот вызов принял.

Напомним, портал Новини.LIVE провел прямую текстовую онлайн трансляцию поединка Усик-Фьюри 2.

Одесский представитель хевивейта Андрей Новицкий выиграл свой бой в андеркарде реванша Усик — Фьюри и бросил вызов Вайлдеру.

Очередную победу одержал друг Усика Даниэль Лапин.

спорт Александр Усик бокс Тайсон Фьюри Усик — Фьюри 2

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