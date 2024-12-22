Усик показав на ринзі шаблю гетьмана Мазепи

Олександр Усик проти Тайсона Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Найочікуваніший реванш року Усик — Ф'юрі завершився. Перемогу здобув український боксер.

Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі підняв над головою оригінальну шаблю легендарного гетьмана Івана Мазепи, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на трансляцію MEGOGO.

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Ця шабля XVII сторіччя прилетіла в Ер-Ріяд з України, де зберігається у Чернігівському історичному музеї. На ній написано: "Всю надію свою на тебе покладаю, захисти мене в бою".

Усик з шаблею Мазепи. Скріншот: MEGOGO

Як завершився бій Усик — Ф'юрі

Він вийшов дуже важким, і окремі журналісти вже називають цей бій найважчим у кар'єрі українського боксера.

Тим не менш, за підсумками бою судді віддали перемогу Усику: 116-112, 116-112, 116-112.

Після бою Усику кинув виклик Даніель Дюбуа. І Олександр Усик цей виклик прийняв.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE провів пряму текстову онлайн трансляцію поєдинку Усик-Ф'юрі 2.

Одеський представник хевівейта Андрій Новицький виграв свій бій у андеркарді реваншу Усик — Ф'юрі та кинув виклик Вайлдеру.

Чергову перемогу здобув друг Усика Даніель Лапін.