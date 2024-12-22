Усик показав на ринзі шаблю гетьмана Мазепи

Усик після перемоги над Ф'юрі підняв на ринзі шаблю Мазепи
Найочікуваніший реванш року Усик — Ф'юрі завершився. Перемогу здобув український боксер.
Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі підняв над головою оригінальну шаблю легендарного гетьмана Івана Мазепи, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на трансляцію MEGOGO.
Ця шабля XVII сторіччя прилетіла в Ер-Ріяд з України, де зберігається у Чернігівському історичному музеї. На ній написано: "Всю надію свою на тебе покладаю, захисти мене в бою".
Як завершився бій Усик — Ф'юрі
Він вийшов дуже важким, і окремі журналісти вже називають цей бій найважчим у кар'єрі українського боксера.
Тим не менш, за підсумками бою судді віддали перемогу Усику: 116-112, 116-112, 116-112.
Після бою Усику кинув виклик Даніель Дюбуа. І Олександр Усик цей виклик прийняв.
Нагадаємо, портал Новини.LIVE провів пряму текстову онлайн трансляцію поєдинку Усик-Ф'юрі 2.
Одеський представник хевівейта Андрій Новицький виграв свій бій у андеркарді реваншу Усик — Ф'юрі та кинув виклик Вайлдеру.
Чергову перемогу здобув друг Усика Даніель Лапін.
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