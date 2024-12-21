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Мілевський назвав Ваната "клоуном" — деталі скандалу

21 грудня 2024 17:26
Станіслав Костюк - Редактор
Мілевський обурився та обізвав Ваната — деталі скандалу
Артем Мілевський. Фото: скриншот
Станіслав Костюк - Редактор

Артем Мілевський відреагував на слова Владислава Ваната. Гравець "Динамо" пошуткував про спосіб життя Артема. 

Відповідний допис Мілевський опублікував на своїй сторінці у соцмережах. 

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Відповідь Мілевського

Напередодні гравець "Динамо" Владислав Ванат у коментарі YouTube-каналу "ВДинамо" пожартував, проте ця думка не сподобалась Артему Мілевському. Він сказав, що "відстань від стадіону Динамо імені Валерія Лобановського до найближчого караоке-бару дорівнює "Мілі", натякаючи на спосіб життя Мілевського у минулому.

В результаті Мілевський не оцінив жарт Ваната та відповів йому.

"Ванат ранувато жартує. Клоун. Сюди подивися. Очки хоч наберіть, позорище", – написав Мілевський.

Допис Мілевського
Допис Мілевського. Фото: скриншот

Відомо, що "Динамо" у розіграші Ліги Європи програло шість матчів групового етапу та розташувалось на останній сходинці. 

Нагадаємо, гравець німецького "Баєра" Артем Степанов переживає складний період в молодіжній збірній — деталі. 

Колишній гравець "Динамо" відпочиває у компанії російських спортсменів — де його помітили. 

Михайло Мудрик та його оточення висунули свою версію того, як заборонена речовина потрапила в його організм — пояснення футболіста. 

скандал футбол Артем Мілевський Динамо Владислав Ванат

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