Мілевський обурився та обізвав Ваната — деталі скандалу

Артем Мілевський. Фото: скриншот

Артем Мілевський відреагував на слова Владислава Ваната. Гравець "Динамо" пошуткував про спосіб життя Артема.

Відповідний допис Мілевський опублікував на своїй сторінці у соцмережах.

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Відповідь Мілевського

Напередодні гравець "Динамо" Владислав Ванат у коментарі YouTube-каналу "ВДинамо" пожартував, проте ця думка не сподобалась Артему Мілевському. Він сказав, що "відстань від стадіону Динамо імені Валерія Лобановського до найближчого караоке-бару дорівнює "Мілі", натякаючи на спосіб життя Мілевського у минулому.

В результаті Мілевський не оцінив жарт Ваната та відповів йому.

"Ванат ранувато жартує. Клоун. Сюди подивися. Очки хоч наберіть, позорище", – написав Мілевський.

Допис Мілевського. Фото: скриншот

Відомо, що "Динамо" у розіграші Ліги Європи програло шість матчів групового етапу та розташувалось на останній сходинці.

Нагадаємо, гравець німецького "Баєра" Артем Степанов переживає складний період в молодіжній збірній — деталі.

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