Мілевський танцює вдома з дівчиною під пісню, де є згадка про нього — відео

Артем Мілевський. Фото: instagram.com/timi1010

Колишній український футболіст Артем Мілевський продовжує насолоджуватись спортивною пенсією. Робить він це вдома з коханою дівчиною Мілою.

Дівчина Мілевського в Instagram опублікувала нове відео з Артемом.

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Мілевський танцює лише під пісню про себе

Артем проводить час дома з дівчиною Мілою. Поки кохана записувала відео, то колишній футболіст танцював поряд з нею під російськомовну пісню DJ Shnaps та MC Рибік "Чілім", де є згадка про Мілевського та його гулянки.

Зазначимо, що цього року Мілевський активно був задіяний у медіафутболі у якості гравця, а пізніше як головний тренер у клубі "Ігніс".

Також у 2024-му Артем пережив обшук за кримінальною справою, де він буде свідком.

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