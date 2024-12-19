Милевский танцует дома с девушкой под песню, где есть упоминание о нем — видео

Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010

Бывший украинский футболист Артем Милевский продолжает наслаждаться спортивной пенсией. Делает он это дома с любимой девушкой Милой.

Девушка Милевского в Instagram опубликовала новое видео с Артемом.

Читайте также:

Милевский танцует только под песню о себе

Артем проводит время дома с девушкой Милой. Пока любимая записывала видео, бывший футболист танцевал рядом с ней под русскоязычную песню DJ Shnaps и MC Рыбик "Чилим", где есть упоминание о Милевском и его тусовках.

Отметим, что в текущем году Милевский активно был задействован в медиафутболе в качестве игрока, а позже как главный тренер клуба "Игнис".

Также в 2024-м Артем пережил обыск по уголовному делу, где он будет свидетелем .

Напомним, портал Новости.LIVE проведет для своих читателей онлайн трансляцию реванша Усика против Фьюри.

В УАФ прокомментировали информацию о проваленном допинг-тесте Михаила Мудрика.

Руководство донецкого "Шахтера" приняло решение о новом главном тренере.

В сборной Украины у юного футболиста по топовому чемпионату оказалась "звездная болезнь" .