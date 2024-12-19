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Милевский исполнил зажигательный танец вокруг любимой — видео

19 декабря 2024 17:15
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Милевский танцует дома с девушкой под песню, где есть упоминание о нем — видео
Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Бывший украинский футболист Артем Милевский продолжает наслаждаться спортивной пенсией. Делает он это дома с любимой девушкой Милой.

Девушка Милевского в Instagram опубликовала новое видео с Артемом.

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Артем проводит время дома с девушкой Милой. Пока любимая записывала видео, бывший футболист танцевал рядом с ней под русскоязычную песню DJ Shnaps и MC Рыбик "Чилим", где есть упоминание о Милевском и его тусовках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Отметим, что в текущем году Милевский активно был задействован в медиафутболе в качестве игрока, а позже как главный тренер клуба "Игнис".

Также в 2024-м Артем пережил обыск по уголовному делу, где он будет свидетелем .

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