Милевский возмутился и обозвал Ваната - детали скандала

Милевский назвал Ваната "клоуном" — детали скандала
Артём Милевский отреагировал на слова Владислава Ваната. Игрок "Динамо" пошутил о образе жизни Артема.
Соответствующее сообщение Милевский опубликовал на своей странице в соцсетях.
Ответ Милевского
Накануне игрок "Динамо" Владислав Ванат в комментарии YouTube-каналу "ВДинамо" пошутил, однако это мнение не понравилось Артему Милевскому. Он сказал, что "расстояние от стадиона Динамо имени Валерия Лобановского до ближайшего караоке-бара равно "Мили", намекая на образ жизни Милевского в прошлом.
В результате Милевский не оценил шутку Ваната и ответил ему.
"Ванат рановато шутит. Клоун. Сюда посмотри. Очки хоть наберите, позорище", — написал Милевский.
Известно, что "Динамо" в розыгрыше Лиги Европы проиграло шесть матчей группового этапа и расположилось на последней строчке.
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