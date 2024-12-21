Милевский возмутился и обозвал Ваната - детали скандала

Артём Милевский.

Артём Милевский отреагировал на слова Владислава Ваната. Игрок "Динамо" пошутил о образе жизни Артема.

Соответствующее сообщение Милевский опубликовал на своей странице в соцсетях.

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Ответ Милевского

Накануне игрок "Динамо" Владислав Ванат в комментарии YouTube-каналу "ВДинамо" пошутил, однако это мнение не понравилось Артему Милевскому. Он сказал, что "расстояние от стадиона Динамо имени Валерия Лобановского до ближайшего караоке-бара равно "Мили", намекая на образ жизни Милевского в прошлом.

В результате Милевский не оценил шутку Ваната и ответил ему.

"Ванат рановато шутит. Клоун. Сюда посмотри. Очки хоть наберите, позорище", — написал Милевский.

Сообщение Милевского. Фото: скриншот

Известно, что "Динамо" в розыгрыше Лиги Европы проиграло шесть матчей группового этапа и расположилось на последней строчке.

Напомним, игрок немецкого "Байера" Артем Степанов переживает сложный период в молодежной сборной — детали.

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