Джон Обі Мікел висловився про позитивний тест Мудрика на допінг

Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Відомий ексгравець "Челсі" та збірної Нігерії Джон Обі Мікел висловився про ситуацію з позитивним тестом на допінг вінгера національної збірної України та лондонського клубу Михайла Мудрика. За його словами, він вірить в те, що Мудрик невинний.

Про це пише Legit.ng.

Читайте також:

Джон Обі Мікел прокоментував скандал навколо Мудрика

Джон Обі Мікел заявив, що сподівається, що українець невинний, адже його провину не доведено.

"Пам’ятаю, коли ми грали, якщо хтось пропонував мені щось, я насамперед запитував: "Що це?". Я відповідаю за те, що кладу у своє тіло, що їм тощо", – сказав футболіст.

Джон Обі Мікель. Фото: SkySports

Також він пояснив, що люди в оточення часто можуть запропонувати різні речі, проте важливо обовʼязково перевіряти чи законно це.

"Люди навколо пропонуватимуть тобі різні речі. Друзі, друзі друзів будуть говорити: "Слухай, це додасть тобі ще один-два відсотки до твоїх виступів", але я запитую, чи це законно. У цьому випадку, як я завжди казав, Михайло невинний, доки вина не буде доведена", — пояснив він.

Відомо, що напередодні у ЗМІ зʼявилась інформація про те, що Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг після одного з листопадових матчів за збірну України у Лізі націй-2024/25.

Нагадаємо, форвард німецького "Баєра" Артем Степанов зіткнувся з проблемами у клубі — про що іде мова.

Ексгравець "Динамо" відпочивав у компанії російських спортсменів — де помітили гравця.

Мудрик пояснив, чому його тест до допінг показав позитивний результат — що відомо про ситуацію.