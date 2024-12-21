Джон Оби Микел высказался о положительном тесте Мудрика на допинг

Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Известный эксигрец "Челси" и сборной Нигерии Джон Оби Микел высказался о ситуации с положительным тестом на допинг вингера национальной сборной Украины и лондонского клуба Михаила Мудрика. По его словам, он верит в то, что Мудрик невиновен.

Об этом пишет Legit.ng.

Читайте также:

Джон Оби Микел прокомментировал скандал вокруг Мудрика

Джон Оби Микел заявил, что надеется, что украинец невиновен, ведь его вина не доказана.

"Помню, когда мы играли, если кто-то предлагал мне что-то, я прежде спрашивал: "Что это?". Я отвечаю за то, что кладу в свое тело, что им и тому подобное", — сказал футболист.

Джон Оби Микель. Фото: SkySports

Также он объяснил, что люди в окружение часто могут предложить разные вещи, однако важно обязательно проверять законно ли это.

"Люди вокруг будут предлагать тебе разные вещи. Друзья, друзья друзей будут говорить: "Слушай, это добавит тебе еще один-два процента к твоим выступлениям", но я спрашиваю, законно ли это. В этом случае, как я всегда говорил, Михаил невиновен, пока вина не будет доказана", — пояснил он.

Известно, что накануне в СМИ появилась информация, что Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг после одного из ноябрьских матчей за сборную Украины в Лиге наций-2024/25.

Напомним, форвард немецкого "Байера" Артем Степанов столкнулся с проблемами в клубе — о чем идет речь.

Эксигровщик "Динамо" отдыхал в компании российских спортсменов — где заметили игрока.

Мудрик объяснил, почему его тест к допингу показал положительный результат — что известно о ситуации.