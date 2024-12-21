Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Эксигровщик Челси отреагировал на тест Мудрика на допинг arrow

Эксигровщик Челси отреагировал на тест Мудрика на допинг

21 декабря 2024 15:26
Станислав Костюк - Редактор
Джон Оби Микел высказался о положительном тесте Мудрика на допинг
Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10
Станислав Костюк - Редактор

Известный эксигрец "Челси" и сборной Нигерии Джон Оби Микел высказался о ситуации с положительным тестом на допинг вингера национальной сборной Украины и лондонского клуба Михаила Мудрика. По его словам, он верит в то, что Мудрик невиновен.

Об этом пишет Legit.ng.

Читайте также:

Джон Оби Микел прокомментировал скандал вокруг Мудрика

Джон Оби Микел заявил, что надеется, что украинец невиновен, ведь его вина не доказана.

"Помню, когда мы играли, если кто-то предлагал мне что-то, я прежде спрашивал: "Что это?". Я отвечаю за то, что кладу в свое тело, что им и тому подобное", — сказал футболист.

Джон Оби Микель
Джон Оби Микель. Фото: SkySports

Также он объяснил, что люди в окружение часто могут предложить разные вещи, однако важно обязательно проверять законно ли это.

"Люди вокруг будут предлагать тебе разные вещи. Друзья, друзья друзей будут говорить: "Слушай, это добавит тебе еще один-два процента к твоим выступлениям", но я спрашиваю, законно ли это. В этом случае, как я всегда говорил, Михаил невиновен, пока вина не будет доказана", — пояснил он.

Известно, что накануне в СМИ появилась информация, что Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг после одного из ноябрьских матчей за сборную Украины в Лиге наций-2024/25.

Напомним, форвард немецкого "Байера" Артем Степанов столкнулся с проблемами в клубе — о чем идет речь.

Эксигровщик "Динамо" отдыхал в компании российских спортсменов — где заметили игрока.

Мудрик объяснил, почему его тест к допингу показал положительный результат — что известно о ситуации.

спорт футбол Михаил Мудрик Челси допинг

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:30 Пересечение румынской границы на Одесчине — какие документы нужны

15:23 Послом Украины в Венгрии стал известный "профессор в окопе"

15:01 Инженеры 414 ОПУБАС Птиц Мадяра придумали обход вражеской РЭБ

14:59 Директор одесского зоопарка рассказал детали инцидента в зверинце

14:57 Ученые создали ключ для обнаружения сигналов из дальнего космоса

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

14:56 В Днепре скончался известный врач и профессор

14:56 В МВФ предупредили о ситуации с отключениями света в Украине

14:31 МВФ спрогнозировал окончание войны в Украине — что известно

14:25 Диденко предупредила о дождливой погоде завтра — названы области

14:21 На границе Одесской области зафиксировали опасных хищников

15:30 Пересечение румынской границы на Одесчине — какие документы нужны

15:23 Послом Украины в Венгрии стал известный "профессор в окопе"

15:01 Инженеры 414 ОПУБАС Птиц Мадяра придумали обход вражеской РЭБ

14:59 Директор одесского зоопарка рассказал детали инцидента в зверинце

14:57 Ученые создали ключ для обнаружения сигналов из дальнего космоса

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

14:56 В Днепре скончался известный врач и профессор

14:56 В МВФ предупредили о ситуации с отключениями света в Украине

14:31 МВФ спрогнозировал окончание войны в Украине — что известно

14:25 Диденко предупредила о дождливой погоде завтра — названы области

14:21 На границе Одесской области зафиксировали опасных хищников

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

13 декабря 2024

11:55 Льготы для УБД в 2025 году — кто может потерять помощь

18 декабря 2024

06:32 Только 1 яйцо и сыр — этот завтрак родные будут просить ежедневно