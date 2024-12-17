Мудрик після позитивного тесту на допінг тимчасово відсторонений від футболу

Михайло Мудрик в "Челсі". Фото: Facebook Chelsea FC Transfer News

В Англії набирає обертів скандал, пов'язаний з позитивним допінг-тестом українського футболіста Михайла Мудрика. Наразі вже відомо, що буде далі з його участю у матчах.

Гравець лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик тимчасово відсторонений від футболу, пише The Times.

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Це сталося відразу, як він отримав повідомлення про позитивний допінг-тест від Футбольної асоціації Англії.

Мудрик на тренуванні "Челсі". Фото: Reuters

Мудрик та допінг. Що відомо про ситуацію зараз

Михайло Мудрик пропустив п'ять останніх матчів "Челсі", востаннє він з'являвся на полі 28 листопада.

Головний тренер "синіх" Енцо Мареска заявляв, що українець захворів.

В ЗМІ зазначають, що Мудрик проходив тест на допінг у серпні, і він був чистим. Так що позитивний результат дав наступний його тест.

Відомо, що поки що відкрита лише проба А, гравець та клуб очікують на результати проби Б.

В "Челсі" розпочали власне розслідування ситуації. Там заявили, що повністю підтримують гравця.

Нагадаємо, перша інформація про провалений Мудриком тест з'явилася напередодні.

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