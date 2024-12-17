Мудрик после положительного теста на допинг временно отстранен от футбола

Михаил Мудрик в "Челси". Фото: Facebook Chelsea FC Transfer News

В Англии набирает обороты скандал, связанный с положительным допинг-тестом украинского футболиста Михаила Мудрика. Сейчас уже известно, что будет дальше с его участием в матчах.

Игрок лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик временно отстранен от футбола, пишет The Times.

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Это произошло сразу, как он получил уведомление о положительном допинг-тесте от Футбольной ассоциации Англии.

Мудрик на тренировке "Челси".

Мудрик и допинг. Что известно

Михаил Мудрик пропустил пять последних матчей "Челси", в последний раз он появлялся на поле 28 ноября.

Главный тренер "синих" Энцо Мареска заявлял, что украинец заболел.

В СМИ отмечают, что Мудрик проходил тест на допинг в августе, и он был чистым.

Известно, что пока открыта только проба А, игрок и клуб ожидают результаты пробы Б.

В "Челси" начали собственное расследование ситуации. Там заявили, что полностью поддерживают игрока.

Напомним, первая информация о проваленном Мудриком тесте появилась накануне.

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