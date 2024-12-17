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Мудрик підтвердив, що провалив тест на допінг

17 грудня 2024 12:48
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Мудрик підтвердив позитивний тест на допінг — що відомо про ситуацію
Михайло Мудрик в "Челсі". Фото: instagram.com/mmudryk10
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Гравець лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик підтвердив, що в його тесті знайшли заборонену речовину. Він заявив, що тісно співпрацює з командою, щоб розслідувати те, що сталося. 

Заява Михайла Мудрика щодо позитивного допінг-тесту, про що вчора повідомили деякі ЗМІ, була опублікована в його Instagram.

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Михайло Мудрик в збірній України. Фото: instagram.com/mmudryk10

Що сказав Мудрик

"Я можу підтвердити, що мене сповістили про те, що зразок, який я надав ФА, містив заборонену речовину", — написав він. 

Мудрик додав, що це стало для нього "повним шоком", оскільки він "ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин та не порушував жодних правил"

Він зазначив, що зараз "тісно співпрацює з командою, щоб розслідувати, як це могло статися"

"Я знаю, що не зробив нічого поганого, і сподіваюся, що скоро повернуся на поле", — резюмував він. 

Нагадаємо, ЗМІ раніше повідомили, що вінгер "Челсі" Михайло Мудрик провалив тест на допінг

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спорт футбол Михайло Мудрик Челсі допінг

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