Мудрик подтвердил положительный тест на допинг — что известно о ситуации

Михаил Мудрик в "Челси". Фото: instagram.com/mmudryk10

Игрок лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик подтвердил, что в его тесте нашли запрещенное вещество. Он заявил, что тесно сотрудничает с командой, чтобы расследовать произошедшее.

Заявление Михаила Мудрика о положительном допинг-тесте, о чем вчера сообщили некоторые СМИ, было опубликовано в его Instagram.

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Михаил Мудрик в сборной Украины. Фото: instagram.com/mmudryk10

Что сказал Мудрик

"Я могу подтвердить, что меня известили о том, что образец, который я предоставил ФА, содержал запрещенное вещество", — написал он.

Мудрик добавил, что это стало для него "полным шоком", поскольку он "никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил".

Он отметил, что сейчас "тесно сотрудничает с командой, чтобы расследовать, как это могло произойти".

"Я знаю, что не сделал ничего плохого, и надеюсь, что скоро вернусь на поле", — резюмировал он.

Напомним, СМИ ранее сообщили, что вингер "Челси" Михаил Мудрик провалил тест на допинг.

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