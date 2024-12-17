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Мудрик подтвердил, что провалил тест на допинг

17 декабря 2024 12:48
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Мудрик подтвердил положительный тест на допинг — что известно о ситуации
Михаил Мудрик в "Челси". Фото: instagram.com/mmudryk10
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Игрок лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик подтвердил, что в его тесте нашли запрещенное вещество. Он заявил, что тесно сотрудничает с командой, чтобы расследовать произошедшее.

Заявление Михаила Мудрика о положительном допинг-тесте, о чем вчера сообщили некоторые СМИ, было опубликовано в его Instagram.

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Михаил Мудрик в сборной Украины. Фото: instagram.com/mmudryk10

Что сказал Мудрик

"Я могу подтвердить, что меня известили о том, что образец, который я предоставил ФА, содержал запрещенное вещество", — написал он.

Мудрик добавил, что это стало для него "полным шоком", поскольку он "никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил".

Он отметил, что сейчас "тесно сотрудничает с командой, чтобы расследовать, как это могло произойти".

"Я знаю, что не сделал ничего плохого, и надеюсь, что скоро вернусь на поле", — резюмировал он.

Напомним, СМИ ранее сообщили, что вингер "Челси" Михаил Мудрик провалил тест на допинг.

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко обрадовала фанатов новыми фотографиями.

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спорт футбол Михаил Мудрик Челси допинг

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