Динамо рассматривает возможность продать скандального игрока в турецкий клуб

Президент "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Киевское "Динамо" может остаться без одного из своих легионеров. С этим игроком связан недавний скандал из-за возможного возвращения в Украину.

Полузащитник киевского "Динамо" Витиньо, который сейчас выступает на правах аренды за "Ред Булл Брагантино", может вернуться в Европу, пишет Fanatik.

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Куда может перейти Витиньо

Бразильского вингера хочет арендовать турецкий клуб "Истанбул Башакшехир". Переговоры с игроком уже ведутся, он сам не прочь вернуться в Европу.

В то же время Витиньо категорически исключает возможность возвращения в Украину, о чем уже прямо заявлял.

Контракт с "Динамо" у игрока действует до лета 2026 года. Аренда в "Ред Булл" должна была действовать до 30 июня 2025 года.

В этом сезоне Витиньо провел 33 матча за "Ред Булл Брагантино", забив 3 гола и сделав 3 результативных передачи. Текущая рыночная стоимость Витиньо составляет 6,5 млн евро.

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