Голанн пояснив, чому майже перестав забивати голи у Манчестер Сіті

Тренер Хосеп Гвардіола та форвард Ерлінг Голанн. Фото: Reuters/Phil Noble

"Манчестер Сіті" залишається в глибокій ігровій кризі. Команда Хосепа Гвардіоли давно не може здобути декілька перемог поспіль в англійській Прем'єр-лізі.

Головного тренера команди Хосепа Гвардіолу та його підопічних критикують після кожного поєдинку, повідомляє The Mirror.

Читайте також:

Англійський "Манчестер Сіті" програв 9 з останніх 12 матчів у всіх турнірах. Це більше, ніж у попередніх 106 матчах разом узятих (8 поразок — Ред.). Команда Хосепа Гвардіоли не здобула жодної перемоги в останніх восьми виїзних матчах, програвши сім із них.

Хосеп Гвардіола та Ерлінг Голанн після матчу. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Гвардіола та Голанн відповіли на критику

Тривала невдала серія "містян" не вплинула рішення Хосепа Гвардіоли продовжити працювати з командою. Тренер спрямовує критику на свою адресу та виправдовує своїх футболістів, прагнучи знизити тиск на них.

"Не можу погодитися з критикою гравців, зокрема Ерлінга Голанна. Без його допомоги становище "Манчестер Сіті" було б набагато гіршим. Форварда треба постачати м'ячами, а у нас це не завжди виходить через кадрові проблеми", — заявив Гвардіола.

Сам Ерлінг Голанн підтвердив, що всі футболісти команди продовжують вірити у головного тренера. Норвезький форвард нагадав, що Хосеп Гвардіола вигравав чемпіонати Англії у шести із семи останніх сезонах. Він не сумнівається, що команда вибереться з кризи.

Нагадаємо, захисник Ілля Забарний, яким цікавився "Манчестер Сіті", може опинитися в іншому клубі.

Київське "Динамо" готується до трансферу одного зі своїх легіонерів, яким цікавляться у Туреччині.

Сім'я боксера Віктора Постола могла постраждати внаслідок російської дронової атаки.

Легендарний Артем Мілевський серйозно посварився із форвардом збірної України Владиславом Ванатом.