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Гвардіола та Голанн відповіли на звинувачення у поразках МанСіті

23 грудня 2024 11:35
Станіслав Костюк - Редактор
Голанн пояснив, чому майже перестав забивати голи у Манчестер Сіті
Тренер Хосеп Гвардіола та форвард Ерлінг Голанн. Фото: Reuters/Phil Noble
Станіслав Костюк - Редактор

"Манчестер Сіті" залишається в глибокій ігровій кризі. Команда Хосепа Гвардіоли давно не може здобути декілька перемог поспіль в англійській Прем'єр-лізі.

Головного тренера команди Хосепа Гвардіолу та його підопічних критикують після кожного поєдинку, повідомляє The Mirror.

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Англійський "Манчестер Сіті" програв 9 з останніх 12 матчів у всіх турнірах. Це більше, ніж у попередніх 106 матчах разом узятих (8 поразок — Ред.). Команда Хосепа Гвардіоли не здобула жодної перемоги в останніх восьми виїзних матчах, програвши сім із них.

Хосеп Гвардіола та Ерлінг Холанн
Хосеп Гвардіола та Ерлінг Голанн після матчу. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Гвардіола та Голанн відповіли на критику

Тривала невдала серія "містян" не вплинула рішення Хосепа Гвардіоли продовжити працювати з командою. Тренер спрямовує критику на свою адресу та виправдовує своїх футболістів, прагнучи знизити тиск на них.

"Не можу погодитися з критикою гравців, зокрема Ерлінга Голанна. Без його допомоги становище "Манчестер Сіті" було б набагато гіршим. Форварда треба постачати м'ячами, а у нас це не завжди виходить через кадрові проблеми", — заявив Гвардіола.

Сам Ерлінг Голанн підтвердив, що всі футболісти команди продовжують вірити у головного тренера. Норвезький форвард нагадав, що Хосеп Гвардіола вигравав чемпіонати Англії у шести із семи останніх сезонах. Він не сумнівається, що команда вибереться з кризи.

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спорт футбол Ерлінг Холанд Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола АПЛ

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