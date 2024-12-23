Забарний готується до трансферу до клубу, який хоче виграти ЛЧ

Ілля Забарний у матчі проти "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Phil Noble

Керівництво "Борнмуту" може вже в січні отримати пропозиції від інших команд із трансферу гравця збірної України Іллі Забарного. Англійський клуб має намір вибрати варіант, який влаштує і "вишень", і футболіста.

"Борнмут" не збирається утримувати Забарного у клубі, повідомляє Daily Mail.

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Лідер збірної України Ілля Забарний став пріоритетною трансферною метою ще одного відомого клубу. Контракт 22-річного футболіста з "Борнмутом" діє до літа 2029 року, і англійці хочуть отримати за перехід гравця щонайменше 45 млн євро. Небагато клубів готові заплатити такі гроші, але впевнена гра українця робить його трансфер цілком ймовірним.

Ілля Забарний святкує перемогу. Фото: Reuters/Phil Noble

Хто цікавиться Забарним

Мюнхенська "Баварія" шукає молодого центрального захисника, який здатний прогресувати та надовго зайняти місце в основі команди. Йдеться про високого, фізично потужного футболіста. Ілля Забарний відповідає цим вимогам.

Українець не єдиний захисник у списку потенційних новачків "Баварії". Німецький клуб розглядає такий трансфер як частину посилення складу команди під час літнього міжсезоння. Однак на той час перехід Забарного може бути недоступним. Гравцем також цікавляться англійський "Тоттенгем" та французький "ПСЖ".

У сезоні 2024/2025 Забарний зіграв 17 матчів за "Борнмут" у всіх турнірах.

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