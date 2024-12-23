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Появился еще один претендент на Забарного — о каком клубе речь

23 декабря 2024 09:45
Станислав Костюк - Редактор
Забарный готовится к трансферу в клуб, который хочет выиграть ЛЧ
Илья Забарный в матче против "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Phil Noble
Станислав Костюк - Редактор

Руководство "Борнмута" может уже в январе получить предложения от других команд по трансферу игрока сборной Украины Ильи Забарного. Английский клуб намерен выбрал вариант, который устроит и "вишен", и футболиста. 

"Борнмут" не собирается удерживать Забарного в клубе, сообщает Daily Mail

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Лидер сборной Украины Илья Забарный стал приоритетной трансферной целью для еще одного известного клуба. Контракт 22-летнего футболиста с "Борнмутом" действует до лета 2029 года, и англичане хотят получить за переход игрока не менее 45 млн евро. Немногие клубы готовы заплатить такие деньги, но уверенная игра украинца делает его трансфер вполне вероятным. 

Илья Забарный
Илья Забарный празднует победу. Фото: Reuters/Phil Noble

Кто интересуется Забарным 

Мюнхенская "Бавария" ищет молодого центрального защитника, который способен прогрессировать и надолго занять место в основе команды. Речь идет о высоком, физически мощном футболисте. Илья Забарный соответствует этим требованиям. 

Украинец не единственный защитник в списке потенциальных новичков "Баварии". Немецкий клуб рассматривает такой трансфер как часть усиления состава команды во время летнего межсезонья. Однако к тому времени переход Забарного может быть уже недоступен. Игроком также интересуются английский "Тоттенхэм" и французский "ПСЖ". 

В сезоне 2024/2025 Забарный сыграл 17 матчей за "Борнмут" во всех турнирах. 

Напомним, в дом бывшего чемпиона мира по боксу Виктора Постола попал российский беспилотник

Киевское "Динамо" рассматривает вариант продажи футболиста, который не хочет выступать в Украине. 

Артем Милевский раскритиковал молодого игрока "Динамо", который пошутил над бывшим форвардом. 

спорт футбол Футбол трансферы Илья Забарный Борнмут

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