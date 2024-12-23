Забарный готовится к трансферу в клуб, который хочет выиграть ЛЧ

Илья Забарный в матче против "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Phil Noble

Руководство "Борнмута" может уже в январе получить предложения от других команд по трансферу игрока сборной Украины Ильи Забарного. Английский клуб намерен выбрал вариант, который устроит и "вишен", и футболиста.

"Борнмут" не собирается удерживать Забарного в клубе, сообщает Daily Mail.

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Лидер сборной Украины Илья Забарный стал приоритетной трансферной целью для еще одного известного клуба. Контракт 22-летнего футболиста с "Борнмутом" действует до лета 2029 года, и англичане хотят получить за переход игрока не менее 45 млн евро. Немногие клубы готовы заплатить такие деньги, но уверенная игра украинца делает его трансфер вполне вероятным.

Илья Забарный празднует победу. Фото: Reuters/Phil Noble

Кто интересуется Забарным

Мюнхенская "Бавария" ищет молодого центрального защитника, который способен прогрессировать и надолго занять место в основе команды. Речь идет о высоком, физически мощном футболисте. Илья Забарный соответствует этим требованиям.

Украинец не единственный защитник в списке потенциальных новичков "Баварии". Немецкий клуб рассматривает такой трансфер как часть усиления состава команды во время летнего межсезонья. Однако к тому времени переход Забарного может быть уже недоступен. Игроком также интересуются английский "Тоттенхэм" и французский "ПСЖ".

В сезоне 2024/2025 Забарный сыграл 17 матчей за "Борнмут" во всех турнирах.

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