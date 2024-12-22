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Забарный снова помог Борнмуту разгромить Манчестер Юнайтед

22 декабря 2024 19:43
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Манчестер Юнайтед снова уступил Борнмуту Забарного с разгромным счетом
Илья Забарный поздравляет партнера по команде. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В 17-м туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" дома сыграл с "Борнмутом". Хозяева стремились взять реванш за унизительное поражение в прошлом сезоне со счетом 0:3.

Однако им удалось лишь повторить негативный результат, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Борнмут" уверенно разобрался с "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" активно начал матч, но после первых десяти минут "вишни" выровняли ход игры.

На 29-й минуте "Борнмут" открыл счет. После подачи со штрафного Гюйсен пробил головой в дальний угол ворот.

Во втором тайме на 59-й минуте игроки "Манчестер Юнайтед" сфолили в своей штрафной на Клюйверте. Жертва потом с 11-метровой отметки реализовала удар.

Спустя две минуты после гола Клюйверта "Борнмут" забил снова. Семеньйо после паса с фланга пробил Онана ударом низом — 0:3.

Украинский центральный защитник Илья Забарный провел на поле все отведенное время и поучил от статистических порталов WhoScored и Sofascore одинаковую оценку за матч — 7,7.

За отведенное время украинец сделал 36 из 42 (86%) точных передач, один отбор, пять выносов, 100% выигранных дуэлей — пять из пяти, шесть подборов мяча, один заблокированный удар и один заблокированный навес, семь потерь, один созданный момент и 55 касаний к мячу.

"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут" — 0:3

Голы: Гюйсен, 29, Клюйверт, 61 (пен), Семеньо, 63

"Манчестер Юнайтед": Онана — Мазрауи, Магуайр, Мартинес — Далот, Угарте (Гарначо, 55), Мейну, Маласия (Йоро, 46) — Диалло, Фернандеш — Зиркзе (Хойлунн, 54)

"Борнмут": Аррисабалага — Смит (Кук, 46), Забарный, Гюйсен, Керкез — Адамс (Хилл, 89), Кристи — Семеньо (Брукс, 88), Клюйверт, Уаттара — Барбоза (Унал, 71)

Предупреждения: Угарте — Смит, Аррисабалага, Гюйсен

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